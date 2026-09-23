Buna göre BVB'nin radarına yeni bir isim girmiş olabilir. Tipsbladet'in haberine göre bu isim, FC Kopenhag'ın 15 yaşındaki yeteneği Ilyas Houira.

Ancak habere göre Dortmund ekibi, Faslı oyuncuyu takip eden tek Avrupa devi değil. Ajax, ayrıca Premier League kulüpleri Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea'nin de genç oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Houira'nın adının Fransa ve İspanya'dan birçok kulübün listesinde de yer aldığı ifade ediliyor.

BVB'nin ilgisinin bir süredir devam ettiği belirtiliyor. Habere göre Dortmund, Houira'yı ocak ayında Aarhus GF altyapısından FC Kopenhag'a transfer olmadan önce de izliyordu.

Merkez orta saha oyuncusu, Danimarka'nın rekortmen kulübünde şu anda U16 takımında forma giyiyor. Kopenhag ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.