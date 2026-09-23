24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Marko Brkic
Çeviri:

BVB'nin, büyük talep gören bir orta saha yeteneğini radarına aldığı iddia edildi

Bundesliga
Transfers
Dortmund

Transfer dönemi şu anda kapalı, ancak Borussia Dortmund yöneticileri perde arkasında gelecek için olası takviyeleri aramayı sürdürüyor.

Buna göre BVB'nin radarına yeni bir isim girmiş olabilir. Tipsbladet'in haberine göre bu isim, FC Kopenhag'ın 15 yaşındaki yeteneği Ilyas Houira.

Ancak habere göre Dortmund ekibi, Faslı oyuncuyu takip eden tek Avrupa devi değil. Ajax, ayrıca Premier League kulüpleri Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea'nin de genç oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Houira'nın adının Fransa ve İspanya'dan birçok kulübün listesinde de yer aldığı ifade ediliyor.

BVB'nin ilgisinin bir süredir devam ettiği belirtiliyor. Habere göre Dortmund, Houira'yı ocak ayında Aarhus GF altyapısından FC Kopenhag'a transfer olmadan önce de izliyordu.

Merkez orta saha oyuncusu, Danimarka'nın rekortmen kulübünde şu anda U16 takımında forma giyiyor. Kopenhag ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin