Gazzetta dello Sport'un haberine göre Domenico Tedesco, Sabitzer'i Bologna'ya götürmek istiyor. İtalyan spor gazetesi bu girişimi "zor ama imkansız değil" diye nitelendiriyor.

Bologna, 2025'teki sansasyonel kupa zaferinin ardından geçen sezonu sekizinci sırada tamamladı ve bu nedenle uluslararası bir turnuvada yer almayacak. Dolayısıyla Sabitzer'i Rossoblu'da yeni bir görevin gerçekten cezbedip cezbetmeyeceği soru işareti; sonuçta o yıllardır Şampiyonlar Ligi futboluna alışkın.

Öte yandan 32 yaşındaki oyuncuyu Sarı-Siyahlılar'da daha az süre alacağı oldukça karmaşık bir sezon bekliyor olabilir. Felix Nmecha, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde merkez orta sahada ilk tercih olacak. Bu durum muhtemelen artık ikinci sezonuna giren ve çok daha büyük hedefler ortaya koyması beklenen Jobe Bellingham için de geçerli.

Jobe Bellingham, BVB'de Sabitzer'in önüne geçebilir

Sport Bild 'in haberine göre, Sarı-Siyahlılar cephesinde en başta genç İngiliz'in fiziksel durumundan memnun kalınmış durumda. 20 yaşındaki oyuncu görünüşe göre yaz tatilinde de ekstra çalışmalar yaptı ve bu yüzden Dortmund'un takım antrenmanına gözle görülür biçimde fit şekilde döndü. BVB yöneticileri ile atletik performans antrenörleri ve sağlık ekibinin, Bellingham'ın erken formundan "derinden etkilendiği" ve hatta "hayran kaldığı" belirtiliyor.

Ayrıca BVB'de hücum merkezindeki pozisyon da KRC Genk'ten gelmesi planlanan Konstantinos Karetsas ile şimdiden dolmuş durumda.

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Sabitzer, BVB'den ayrılıyor mu? Buna karşı çıkan birçok unsur var

Sabitzer'in Dortmund ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Mevcut durumda BVB, onun 2023 yılında Bayern Münih'ten transferi için yatırdığı 19 milyon avronun bir kısmını ancak bu yaz kasasına geri koyabilir. Ancak Dortmund'da yıllık maaşının 7,5 milyon avro olduğu konuşulurken, Sabitzer'in bir ayrılığı ciddi şekilde zorlayacağına şüpheyle bakılabilir.

Dolayısıyla Sabitzer transferi en azından Bologna için yine de imkansız bir iş gibi görünüyor. Maaşı ve Avrupa kupalarında yer almıyor oluşu fazlasıyla net bir tablo ortaya koyuyor.