Büyük şok: Chelsea, kaptanı Fernández'i kadrodan derhal çıkardı

Teknik direktör Liam Rosenior, Cuma öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında Enzo Fernández'in Chelsea kadrosundan kesin olarak çıkarıldığını açıkladı. Bunun nedeni, Fernández'in Real Madrid ile flört etmesi.

Fernández normalde Chelsea'nin ikinci kaptanıdır, ancak sakatlanan ilk kaptan Reece James'in yokluğunda son iki maçta kaptanlık bandını taktı. Ancak Fernández bu rolde hiç de etkileyici bir performans sergilemedi.

PSG'ye karşı (iki maçta) 8-2'lik yenilginin ardından Fernández, geleceği hakkında yaptığı bazı açıklamalarla sürpriz yarattı. ESPN Argentina'nın sorusu üzerine "Bilmiyorum" diye yanıt verdi. "Sekiz maç ve FA Cup kaldı. Dünya Kupası da var, ondan sonra bakarız. Madrid'de yaşamak hoşuma gider gibi geliyor."

The Telegraph da geçen hafta, Fernández'in bu kötü seride takım arkadaşlarına defalarca hakaret ettiğini bildirdi. Sezonun sonuna doğru takımda birlik olması gerektiği için, bazı oyuncular Fernández'den hiç hoşnut değildi.

Şimdi Arjantinli oyuncu, teknik direktör Rosenior tarafından kadro dışı bırakıldı. "Onunla konuştum ve Port Vale ve Manchester City maçlarında oynamayacağını söyledim. Çizgiyi aştı. Bu cezayı uygulamak zorundayız."

Cumartesi günü The Blues, FA Cup çeyrek finalinde Port Vale ile karşılaşacak. Bir hafta sonra ise Manchester City ile Premier League maçı var.







