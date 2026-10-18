Burun kırığı: Zamalek'in planlarını alt üst eden yeni darbe

Zamalek'in orta saha oyuncusu Ahmed Rabia, burnunun kırıldığını açıkladı. Bu durum, Mısır Premier Ligi'nde Petrol Asyut ile yapılacak karşılaşma öncesinde beyaz forması takım için yeni bir darbe oldu; oyuncunun önümüzdeki maçlardaki durumu ise merakla bekleniyor.

Ahmed Rabia, geçen cuma akşamı oynanan ve Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçı kapsamındaki Zamalek - Ruanda Ordu Takımı karşılaşmasında ilk 11'de yer almıştı. Oyuncu, takım kafilesinin Ruanda'dan Kahire'ye döndüğü bugün pazar günü sakatlığını açıkladı.

Rabia, resmi "Instagram" hesabı üzerinden bir fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Her halükârda Allah'a şükürler olsun. Burunda kırık. Allah'ın takdiri, dilediğini yapar."

Basın raporlarına göre sakatlık, Zamalek'in orta saha oyuncusunu başlangıç olarak Mısır Ligi'nde Petrol Asyut ve Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında Ruanda Ordu Takımı karşılaşmalarından uzak tutacak; oyuncunun kesin durumunun netleşmesi bekleniyor.

Rabia'nın sakatlığı, Mısır Premier Ligi'nin 7. haftası kapsamında önümüzdeki salı günü oynanması planlanan Petrol Asyut maçında Zamalek'i yönetmeye hazırlanan teknik direktör Mutemed Cemal açısından zor bir dönemde geldi.

Zamalek, geçen pazar oynanan derbi maçında ezeli rakibi Ahly'ye yenilmesinin ardından, ilk 6 maçta topladığı 13 puanla puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.

Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki yolculuğuna, cuma akşamı Ruanda'daki Amahoro Stadı'nda oynanan maçta Ruanda Ordu Takımı'nı 1-0 yenerek başlamıştı.

İki takım arasındaki rövanş maçının önümüzdeki cumartesi Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanıyor. Zamalek bu maçta üstünlüğünü teyit edip bir sonraki tura yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor; bu arada burnu kırılan Ahmed Rabia'nın durumu da merakla bekleniyor.



