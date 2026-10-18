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Cairo-Egypt-Al-Ahly-Zamalek-DerbyAFP
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Burun kırığı: Zamalek'in planlarını alt üst eden yeni darbe

Asyut Petroleum - Zamalek SC
Asyut Petroleum
Zamalek SC
Premier Lig
Zamalek SC - APR FC
APR FC
CAF Champions League Qualification
A. Rabie
Mısır
Ruanda

Mu'temed Cemal için kötü haber

Zamalek'in orta saha oyuncusu Ahmed Rabia, burnunun kırıldığını açıkladı. Bu durum, Mısır Premier Ligi'nde Petrol Asyut ile yapılacak karşılaşma öncesinde beyaz forması takım için yeni bir darbe oldu; oyuncunun önümüzdeki maçlardaki durumu ise merakla bekleniyor.

Ahmed Rabia, geçen cuma akşamı oynanan ve Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçı kapsamındaki Zamalek - Ruanda Ordu Takımı karşılaşmasında ilk 11'de yer almıştı. Oyuncu, takım kafilesinin Ruanda'dan Kahire'ye döndüğü bugün pazar günü sakatlığını açıkladı.

Rabia, resmi "Instagram" hesabı üzerinden bir fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Her halükârda Allah'a şükürler olsun. Burunda kırık. Allah'ın takdiri, dilediğini yapar."

Basın raporlarına göre sakatlık, Zamalek'in orta saha oyuncusunu başlangıç olarak Mısır Ligi'nde Petrol Asyut ve Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında Ruanda Ordu Takımı karşılaşmalarından uzak tutacak; oyuncunun kesin durumunun netleşmesi bekleniyor.

Rabia'nın sakatlığı, Mısır Premier Ligi'nin 7. haftası kapsamında önümüzdeki salı günü oynanması planlanan Petrol Asyut maçında Zamalek'i yönetmeye hazırlanan teknik direktör Mutemed Cemal açısından zor bir dönemde geldi.

Zamalek, geçen pazar oynanan derbi maçında ezeli rakibi Ahly'ye yenilmesinin ardından, ilk 6 maçta topladığı 13 puanla puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.

Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki yolculuğuna, cuma akşamı Ruanda'daki Amahoro Stadı'nda oynanan maçta Ruanda Ordu Takımı'nı 1-0 yenerek başlamıştı.

İki takım arasındaki rövanş maçının önümüzdeki cumartesi Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanması planlanıyor. Zamalek bu maçta üstünlüğünü teyit edip bir sonraki tura yükselmeyi garantilemeyi hedefliyor; bu arada burnu kırılan Ahmed Rabia'nın durumu da merakla bekleniyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
6600132+1118
K
K
K
K
K
2
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
6510113+816
K
K
B
K
K
3
Zamalek SCZamalek SCZAM
641183+513
K
K
K
K
K
4
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
6411106+413
K
K
K
K
K
5
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
641184+413
K
K
K
K
K
6
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
6402117+412
K
K
K
K
K
7
National BankNational BankNAB
63037709
K
K
K
K
K
8
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
622276+18
B
K
B
K
K
9
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
6222101008
B
K
K
K
K
10
ZED FCZED FCZED
622256-18
B
K
K
K
K
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
61416607
B
K
B
B
B
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
621368-27
B
K
K
K
K
13
Smouha SCSmouha SCSMO
621324-27
K
K
K
K
B
14
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
621358-37
K
K
B
K
K
15
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
613267-16
B
K
K
B
K
16
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
612336-35
K
K
K
K
B
17
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
6114812-44
K
K
K
B
K
18
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
6105210-83
K
K
K
K
K
19
El Gouna FCEl Gouna FCELG
602448-42
K
K
K
K
B
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
6015110-91
K
K
K
B
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off


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