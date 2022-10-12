Adı Bursaspor Başkanlığı için adı geçen Adanur, adaylığı düşünmediğini ve istifa eden yönetimin yeniden görevine devam etmesi gerektiğini söyledi.

Olağanüstü Kongre kararı ile sıkıntılı dönemden geçen Bursaspor’da yeni yönetim arayışları sürüyor. Geçtiğimiz hafta 33 milyon TL’lik alacağının yarısını bağışlayarak heyecan dalgası estiren ve adı yeniden Bursaspor başkanlığına geçen iş insanı Emin Adanur, bugün yaptığı açıklamada mevcut yönetimle devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

Bursaspor eski Yönetim Lideri Emin Adanur’un kulüpten alacağı 16,5 milyon TL’den vazgeçtiğini açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve yeşil beyazlı taraftarlar yaptığı organizasyonlarla bağış kampanyası düzenlemeye başlamıştı. Akabinde taraftar camiasından ve kamuoyundan ‘Gel kulübün başına geç’ davetleri alan ve yoğun baskı ile karşılayan iş insanı Emin Adanur yaptığı açıklamada, Bursaspor kulübünün istifa eden yönetimle devamından yana olduğunu söyledi.

Adanur, “Ben bu kentte doğan, büyüyen ve geçimini bu kentte sağlayan biriyim. Her Bursalı gibi Bursaspor sevdalısıyım. Benim amacım başkanlık koltuğuna oturmak değil, bu kentin değerini hak ettiği yerlerde, taraftarımızla, kentimizle buluşturmak, aynı değer etrafında coşmak ve coşturmak. Bu amaçla bir dönem önce yönetime gelmiştik ve tahtanın açılmasını sağlamıştık” dedi.

"İnsanlar bizim dönemimizden ders almadı"

Bursaspor’un son 8 ayda 2 defa olağanüstü kongreye gitmesinin, mali borç yükünün ağırlaşmasının ve puan kaybının getirdiği istikrarsızlığın devamının kaos ortamını doğuracağını vurgulayan; mevcut yönetiminin görevde kalmasını gerektiğini belirten Adanur, “Bizim dönemimizden insanlar ders almalılar. Yönetim içindeki belirsizlik ve huzursuzluk sporcuları ve sportif başarıyı olumsuz etkiliyor. Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Faruk Banaz ve Asbaşkan Rıdvan Gültekin ile görüştük ve görüşmelerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde kulübün lehine olumlu gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. O yüzden Kulübün menfaati açısından daha fazla krizlerin yaşanmaması için istifa eden Ömer Furkan Banaz yönetiminin yeniden aday olması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un transfer tahtası açılacak mı?

Emin Adanur, önümüzdeki hafta tahta ile ilgili güzel gelişmelerin olacağını ifade ederek, “Bu konuda yönetimle görüşüyoruz, tecrübelerimiz onlarla paylaşıyoruz. Bizim dönemimizde bu alanda tecrübesi iyi olan Adnan Ersoy arkadaşımız da kendilerine destek verecek. Yapılan bağışlarla Bursaspor’da olumlu bir hava yaşandı. Bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Bursaspor’un bu ligde rüştünü ispatlayacağına inandığını söyleyen Emin Adanur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim yaptığımız bağış ve son zamanlarda Twitter üzerinden yapılan yayınlarla çok sayıda insana ulaştık. Bu süreçle atılan adımların yanı sıra mevcut yönetimin görevine devam etmesiyle birlik beraberliğin meyvesini daha da güçlü hissedeceğiz. Mevcut yönetimin devam etmesini ve şehrin bütün dinamiklerine de bu konuda destek vermeye çağırıyorum."