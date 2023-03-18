Arjantinli yıldız, futbolu bıraktıktan sonra Bursa'ya teknik direktör olarak yeniden ayak bastı.

Bursaspor'un efsanevi 2009-2010 şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Pablo Martin Batalla, Bursa'ya geri döndü.

Arjantinli eski yıldız, Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediye SK'nin yeni teknik direktörü oldu.

Kulüp, Bursaspor efsanesi ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Batalla, daha önce Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er'in ekibinde antrenörlük yapmış, Er'in takımdan ayrılmasının ardından kendisi de Arjantin'in yolunu tutmuştu.

Batalla, Bursaspor için neden önemli?

Timsah'ın eski 10 numarası, 2009-2010 şampiyonluğunda kadronun anahtar ismiydi. Ofansif orta saha ayrıca, iki ayrı dönemde toplam sekiz sezon Bursaspor formasını giydi.

İki dönemde toplamda 250 maça çıkan Tangocu 68 gol atıp, 16 da asist yaptı.

Bursaspor'da büyük izler bırakan Batalla'nın şehirde heykeli dikildi.