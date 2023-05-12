Burnley Başkanı Alan Pace, Vincent Kompany'nin menajer olmasının, güzel bir kızla çıkmak ama onunla asla evlenmeyeceğini bilmek gibi olduğunu söyledi.

Kompany ile Chelsea ve Spurs ilgileniyor

Kısa süre önce yeni bir anlaşma ile Burnley'ye bağlı kaldı

Pace tuhaf bir karşılaştırma yaptı

NE OLDU? Amerikalı başkan bu yorumu, Burnley'nin Premier Lig'e yükselişini garantiledikten sonra Kompany'yi ne kadar süre elinde tutabileceğinden bahsederken yaptı. Eski Manchester City kaptanı, Chelsea ve Tottenham da dahil olmak üzere bazı büyük kulüplerle anılıyor ve Pace, onu sonsuza kadar Turf Moor'da tutamayacağını biliyor.

NE SÖYLENDİ? Başkan, BBC Lancashire'a verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi: "Endişemi şöyle açıklayayım... Şehirdeki en güzel kızla çıkmak ve onun seninle hiç evlenme ihtimalinin olmadığını bilmek gibi. Ama herkes onunla evlenmek istiyor. Peki ne kadar süre flört edebilirsin, bir çift olarak ne kadar süre birlikte kalabilirsin? Umarım bu çok çok uzun bir süre olur. Ama bu biraz ona kalmış."

BÜYÜK RESİM: Kompany, Burnley'den bu yaz ayrılabileceği yönündeki spekülasyonları reddetti ve mevcut rolüne "tamamen bağlı" olduğu konusunda ısrar etti. Menajer, yakın zamanda Turf Moor'da yeni bir sözleşme imzaladı.

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SIRADA NE VAR? Pace, Kompany ve Burnley için bir sonraki zorluk, gelecek sezon Premier Lig'de nasıl hayatta kalınacağını çözmek. Takım, topa sahip olarak oynadığı futbol ile 2022/23 sezonunda Championship'i kasıp kavurdu. Ancak Premier Lig, eski Manchester City defans oyuncusu için çok daha sert bir sınav olacak.