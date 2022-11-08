Kırmızılar'ı satın almak için sıraya girenler var, ancak bir isim şimdilerde listenin başında...

Chelsea'yi satın alma teklifinde başarısız olduktan yedi ay sonra, Burger King'in eski müdürü Stephen Pagliuca, şimdi de Liverpool'un yeni sahibi olmak istiyor.

Pagliuca, Kırmızılar'ın yeni sahibi olmayı kafasına koydu.

67 yaşındaki iş insanının bölgede 3 milyar Sterlin'lik bir serveti olduğu biliniyor ve Serie A takımı Atalanta'nın yüzde 55'lik hissesiyle şimdiden futbolla yakından ilgili.

Bu haber, Fenway Sports Group'un daha fazla yatırıma açık olduklarını ve tamamen satmaya istekli olduklarını bildirdikten sonra doğrulandı.

Ne konuşuluyor?

The Athletic'den Matt Slater'a göre Pagliuca, FSG'deki tanıdıkları nedeniyle Liverpool'u satın almak için bir rakip olabilir.

Bir özel sermaye yatırımcısı olan New Yorker, NBA devleri Boston Celtics'in ortak sahibi olmanın gururu ve sevinciyle Bain Capital'in eş başkanı olarak görev yapıyor.

2009'a girerken yaklaşık yedi yıl boyunca Pagliuca, Burger King'in yönetim kurulunda yer alarak firmayı kâr ettirdi.

Genel yönetici ortak ve Celtics yönetim kurulu üyesi iken, şubat ayında diğer yatırımcılarla birlikte Atalanta'nın %55 hissesini satın alarak eş başkan unvanını aldı.

Bu yılın başlarında, Chelsea, Roman Abramovich tarafından satışa çıkarıldığında Pagliuca, önemli ve güvenilir olarak nitelendirdiği kulüp için bir teklif sunmuştu.

Ne yazık ki kulüp, Pagliuca için nisan ayında Todd Boehly'nin daha sonra sahibi, başkanı ve geçici sportif direktör görevlerini üstleneceği teklifin başarısız olduğunu bildirdi.

Wallmine'a göre, Pagliuca'nın net değeri en az 3.37 milyar Sterlin, Liverpool'un değeri ise 3.5 milyar Sterlin olarak belirlendi.

FSG, yeni hissedarları bekliyor

FSG'nin açıklaması şu şekildeydi: "Son zamanlarda bir dizi mülkiyet değişikliği ve EPL kulüplerinde mülkiyet değişikliği söylentileri oldu.

"Ve kaçınılmaz olarak bize düzenli olarak Fenway Sports Group'un Liverpool'daki mülkiyeti hakkında sorular soruluyor.

"FSG, Liverpool'da hissedar olmak isteyen üçüncü şahıslardan sık sık ilgi beyanları aldı.

"Daha önce doğru şartlar ve koşullar altında, bir kulüp olarak Liverpool'un çıkarına olabilecek yeni hissedarları değerlendireceğimizi söylemişti.

"FSG, Liverpool'un hem saha içinde hem de dışında başarısına tamamen bağlı kalmaya devam ediyor."