Burak Yılmaz, Christophe Galtier hakkında çıkan çarpıcı iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Lille'de 2020-21 sezonunda Christophe Galtier ile birlikte efsanevi bir şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, eski hocasına sahip çıktı.

Galtier ile ilgili çıkan haberlere karşı eski hocasını savunan Burak Yılmaz, Instagram'dan hikâye atarak Fransız teknik direktörün iyi bir insan olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

A Millî Takım'ın eski golcüsü, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim.

"O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan."

Galtier ne ile suçlanıyor?

Çarşamba günü öğleden sonra RMC Sport'ta yayınlanan haber, ortalığı adeta karıştırdı.

Habere göre Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, Christophe Galtier'in Nice teknik direktörüyken Nice kadrosuyla ilgili kendisine gönderdiği maili paylaştı.

Julien Fournier'in paylaştığı mailde şu ifadeler yer aldı: "Takımda çok fazla siyahi oyuncu var ve takım, cuma günleri namaza giden pisliklerden oluşuyor.

"Bu kadar siyahi ve müslüman olmaz. Bu takım, bana göre değil."

Raporlara göre bu yorumların ardından PSG'nin müslüman olan kulüp sahipleri, Christophe Galtier tarafından söylendiği iddia edilen yorumlara yönelik soruşturma başlattı.