Chelsea'nin teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, yarın cumartesi Stamford Bridge'de Manchester United ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde takımının odağının şu anda tamamen Premier Lig'e yönelik olduğunu vurgularken, geçen hafta ligde Tottenham ve Lig Kupası'nda Liverpool karşısında alınan son sonuçların ardından galibiyet ritmini yeniden yakalamanın önemine dikkat çekti.

Alonso, bugün cuma günü gerçekleştirdiği ve "Sky Sports" sitesinin aktardığı maça özel basın toplantısında, beklenen zirve mücadelesiyle ilgili şunları söyledi: "Yeniden Premier Lig atmosferine döndük; bu benim için bu yıl ve neredeyse her yıl bizim en önemli ve başlıca turnuvamız. Büyük bir maç; hazırlanmak için uzun bir vaktimiz olmadı, ancak kendi sahamızda oynadığımız son maçın ardından kazanmaya devam etmemiz ve o galibiyet hissini geri kazanmamız çok önemli."

Takımın teknik gelişimine ilişkin ise şunları ekledi: "Liverpool'dan ayrılır ayrılmaz United maçını düşünmeye başladık. Her iki maçta da sonuç istediğimiz gibi olmasa bile, çarşamba günü cumartesiye kıyasla daha iyi bir versiyonumuzu gördüm. Bu, içinde zor anlar yaşadığınız ve onlardan ders çıkarmamız gereken bir yolculuk."

Genç oyuncu Estevao'nun bu sezon az forma şansı bulmasına ilişkin sorulara karşılık Alonso, önümüzdeki ocak ayında onu kiralama niyeti olduğunu kesinlikle yalanlayarak şöyle konuştu: "Evet, kesinlikle oynayacak. Sezon uzun ve herkes için fırsatlar olacak, o da dakikalarını kesinlikle alacak. Hâlâ sezonun başındayız ama o sahada olacak."

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

Chelsea'nin teknik direktörü açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Mesele onun gayretiyle ilgili değil, maçların bağlamıyla ilgili; kendisi harika bir çocuk. Hâlâ ekim ayındayız ve önemli bir rolü olacak. Tüm oyuncuların sahada olmak ve oynamak istemesi bir sır değil, bunun sorumluluğunu ben taşıyorum; herkesin hazır olması gerekiyor ve her maçın kendi önemi var. Estevao iyi antrenman yapıyor ve tutumu son derece olumlu."

Sakatlıklar konusunda ise Alonso, Lig Kupası'nda Liverpool karşısındaki eleme maçında sahayı sakatlanarak terk eden defans oyuncusu Maxence Lacroix'nın sakatlığının niteliğini açıkladı: "Max bir sakatlık yaşadı ve önümüzdeki milli ara öncesinde hazır olmasını beklemiyoruz; birkaç hafta sahalardan uzak kalacak."

Kaleci Emiliano Martinez'in milli ara öncesinde dönme olasılığı hakkında ise şunları belirtti: "Evet, dönmesi için bir ihtimal var. Önümüzdeki hafta boyunca beklememiz ve işlerin nasıl gideceğini görmemiz gerekiyor; eğer oynamaya hazır olursa büyük olasılıkla bir yüz maskesi takacak."

Tüm kulvarlardaki son 8 maçında herhangi bir galibiyet elde edememesi nedeniyle görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Manchester United teknik direktörü Michael Carrick'in mevcut durumu hakkındaki görüşüne gelince, Alonso ona duyduğu tam takdiri dile getirerek şöyle konuştu: "Ona büyük saygı duyuyorum ve Michael'a bir teknik direktör olarak büyük bir sempatim var; daha önce sahalarda oyuncu olarak karşı karşıya geldiğimiz için onu iyi tanıyorum, ancak bundan öte, işlerinin ayrıntıları hakkında yorum yapmak bana düşmez."

Manchester United takımının oluşturduğu zorluğa gelince, Alonso şunları ekledi: "Durum ne olursa olsun, aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor; biz yalnızca kontrol edebileceğimiz şeyi kontrol ederiz, o da hazırlanma biçimimiz, kararlarımız ve zihniyetimizdir. United güçlü bir kadroya, seçkin oyunculara ve iyi antrenörlere sahip, bu yüzden çok zor bir maç olacak ve galibiyeti elde etmek için en üst seviyemizde ve en iyi versiyonumuzla sahada olmamız gerekecek."

Başka bir konuda ise Alonso, takımın yıldızı Cole Palmer ile Tottenham karşısında gördüğü son kırmızı kartın ardından saha içindeki disipline ilişkin konuştuğunu açıklayarak şöyle dedi: "Maç ve kendisi adına geliştirebileceği konular hakkında zaten konuştuk; bu sürekli yaptığımız bir şey. Ve elbette, kırmızı kart senaryosunun bir daha tekrarlanmasını istemiyoruz."

Alonso sözlerini oyuncunun zihniyetini överek tamamladı: "Konuşmamızda daha çok futbolsal yöne ve sahada neye ihtiyaç duyduğumuza odaklandık, çünkü Cole büyük bir futbol zekâsına sahip, oyunu seviyor ve ondan keyif alıyor; bu da konuşmamızın temel ekseniydi."