"Antrenörün ya da takım arkadaşlarının anlattıklarını kamuoyuna gidip anlatmazsın (önceden kararlaştırılmadıysa tabii). Bunun onurla ilgisi var" diye yorum yaptı Großkreutz, ran'ın S04 efsanesi Ralf Fährmann'ın ekim ortasında yayımlanacak "Schalke ve Ben - Bir Aşk Hikayesi" adlı kitabından bir alıntı içeren Instagram paylaşımına.

Sport Bild kısa süre önce kitaptan bazı bölümleri önceden yayımlamıştı; bunlar arasında, dönemin Schalke teknik direktörü Dimitrios Grammozis'in 2021/22 sezonundaki küfürlü azarıyla ilgili bir anekdot da vardı. "Onu en iyi nasıl tarif edebilirim? Düsseldorf'ta 1-2 kaybettikten sonra, bir gün sonra maç analizinde öfkeyle şöyle çıkıştı: 'Beni s*kmek mi istiyorsunuz? Ekibimi s*kmek mi istiyorsunuz? Gidip Insta-karılarınızı s*kebilirsiniz ama beni değil'", diye açıkladı Fährmann, Großkreutz'un yorum yaptığı kitap pasajında, Grammozis'in o dönemde kendisini ve takım arkadaşlarını nasıl fırçaladığını.

"Böyle bir şey yapılmaz" diyen Großkreutz, kariyerini artık sonlandırmış olan Fährmann'a yönelik olarak bu sözlerini podcast'i Viertelstunde Fussball'da sürdürdü. "Ben de takım arkadaşlarımla ilgili çok şey biliyorum. Kimin ne söylediğini, belki bana ne emanet ettiğini. Bunlar bende kalır. Böyle şeyler soyunma odasında kalır" diye vurguladı Großkreutz, buna rağmen sunucu arkadaşı Cornelius Küpper ile birlikte Fährmann'ı podcast'e davet etti.

Kevin Großkreutz, Ralf Fährmann'a karşı hiçbir Revierderby kazanamadı

Großkreutz ile Fährmann toplam yedi kez doğrudan karşı karşıya geldi; üstelik ilk kez daha U19 seviyesinde. Aralık 2005'te Großkreutz, LR Ahlen'in U19 takımıyla Fährmann, Benedikt Höwedes ve Mesut Özil'li Schalke altyapısına karşı 1-1 aldı. Ahlen ekibini öne geçiren isim Großkreutz oldu, S04 ise ancak bitime kısa süre kala Giuseppe Pisano ile eşitliği sağladı.

Profesyonel düzeydeki altı karşılaşmanın üçü ise BVB ile S04 arasındaki Revierderby'ydi; bunların ikisini Fährmann'ın Schalke'si kazanırken, biri golsüz beraberlikle sona erdi.

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İki ezeli rakibin ikonları olarak Großkreutz ile Fährmann arasında en azından sportif anlamda doğal bir antipati bulunuyor. "Dortmund'da ısınmak için sahaya çıktığımda ilk işim her zaman 'Sarı Duvar' olan Südtribüne'ye doğru içten bir şekilde tükürmek olurdu. 'Süd'de bize ölümümüzü isteyen 20 binden fazla kaçık duruyor. Tükürmek onlara özel selamımdı" diye itirafta bulundu Fährmann.

Dortmund doğumlu olan Großkreutz çocukluğundan beri koyu bir BVB taraftarıyken, Fährmann 14 yaşındayken Chemnitzer FC'den çok uzaktaki Gelsenkirchen'e taşınmış ve daha sonra S04'te profesyonelliğe yükselmeyi başarmıştı. Schalke'deki döneminin sonu hiç de gürültüsüz patırtısız geçmemiş olsa da, Königsblauen hâlâ Fährmann'ın kalbinde özel bir yere sahip. "Schalke'yi ne kadar görmezden gelmeye çalıştıysam da başaramıyorum. Tüm maçlarını televizyondan takip ediyorum ve taraftarlara sportif başarıyı çok diliyorum. Her şeye rağmen: Schalke'yi seviyorum. Gerçek bu" diye vurguluyor 38 yaşındaki isim kitabında.