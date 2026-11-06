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Said El Mala bir kez daha Almanya Milli Takımı'na çağrılırken ağabeyi Malek kısa süre önce Bundesliga'daki ilk golünü attı. Bu hikâye, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u da duygulandırdı.

Klopp'un kadroya çağırmak için yaptığı telefon görüşmesi Sky röportajında sorulan El Mala, şunları anlattı: "Yeniden kadroda olduğunu söylüyor, ardından genellikle bir iki konu daha açılıyor. Bu kez bana, ağabeyimin oyuna girip gol atmasına sevindiğini söyledi. Birlikte sevinmemiz de onu mutlu etmiş."

20 yaşındaki Said'den yaklaşık bir buçuk yaş büyük olan Malek El Mala, geçen hafta sonu 1. FC Köln formasıyla Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Union Berlin deplasmanında oyuna girdikten kısa süre sonra önemli bir gol atarak maçın 1-1 bitmesini sağladı. Köln'de artık takımın kilit oyuncularından biri olan Said El Mala, Klopp'un aileleri için bu özel olaya ilişkin sözleri hakkında, "Bu da güzel bir şey, üstelik olağan bir durum değil" dedi.

Said El Mala, Klopp'un mesajını hemen ağabeyi Malek'e iletti

Hücum oyuncusu, Klopp'un mesajını ilettiği anı, "Hemen Malek'e anlattım, o da çok sevindi" sözleriyle aktardı. El Mala, yaklaşık bir yıl önce, Kasım 2025'te, dönemin Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk kez A millî takım kadrosuna çağrılmış ancak o dönem forma giymemişti. Kölnlü oyuncu Dünya Kupası'nı da kaçırdı. Dünya Kupası sonrasındaki ilk millî maçlarda ise, başarısız geçen turnuvanın ardından görevi Nagelsmann'dan devralan Klopp'un 44 kişilik geniş kadrosunun ikinci bölümünde yer aldı.

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El Mala, ekim başında Sırbistan'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette ikinci yarıda oyuna girerek ilk millî maçına çıktı. Klopp, Yunanistan deplasmanındaki 0-0'lık maçta da onu sonradan oyuna aldı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, çalım yeteneğiyle öne çıkan oyuncuyu şimdi de 24 futbolcudan oluşan, ilkine göre çok daha dar ikinci kadrosuna çağırdı.

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El Mala kardeşler, 2025'te 3. Lig ekibi Viktoria Köln'den birlikte FC Köln'e transfer olmuştu. Said hemen Bundesliga takımının önemli bir parçası hâline gelirken Malek bugüne kadar çoğunlukla Regionalliga West'te B takımında oynadı. Oradaki güçlü performansıyla 21 yaşındaki santrfor, A takımındaki ilk maçında oynama fırsatını elde etti. Union deplasmanındaki lig maçından önceki iki resmî maçta da Köln'ün kadrosundaydı.

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El Mala ailesi için çok özel bir pazar günü

Said, Malek El Mala'nın gol attığı, Berlin'de geçen son pazar gününün ardından anne ve babalarının "çok ama çok gururlu" olduğunu anlattı. "Bir gün sonra FaceTime'da konuştuğumuzda annemin sesi kısılmıştı. Sanırım stadyumda ağladı bile." Said, Alte Försterei tribünündeki ailesinin "sahada kendisinin sevindiğinden on kat daha fazla sevindiğini" düşündüğünü söyledi.

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Said El Mala, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda FC Köln formasıyla çıktığı dokuz maçta dört gol attı. Yaz aylarında uzun süren transfer spekülasyonlarının ardından kulüple 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamıştı. Kendi gollerinin yanı sıra 2026/27 sezonunda bir de asist yaptı.