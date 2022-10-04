Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae'nin, sarı-lacivertlilere transfer süreci ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.
Teknik direktör Bülent Uygun, Güney Koreli stoperin Fenerbahçe'ye Vitor Pereira tarafından getirilmediğini iddia etti.
Uygun, Min-jae'nin Slaven Bilic transferi olduğunu vurguladı.
Ne söylendi?
NTV Spor'da Kırılma Anı programına konuk olan Bülent Uygun, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
"Kim Min-jae için 'Vitor Pereira transferi' diyorlar. Ancak oyuncuyu Slaven Bilic transfer etti.
"Adam bir topçuya sarıldı diye yere göğe sığdıramadılar."
Kim Min-jae'nin Fenerbahçe kariyeri
2021 yazında Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki stoper, Türkiye'de piyasa değerini altıya katlamayı başardı.
Sarı-lacivertli forma ile 40 maça çıkan ve savunmasıyla herkesi etkileyen Güney Koreli futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde yaklaşık 18 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Napoli'ye transfer oldu.
Kim Min-jae, Napoli'de de kısa sürede iyi performansıyla dikkat çekti.