Güney Koreli futbolcunun Vitor Pereira tarafından getirildiği söyleniyordu.

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae'nin, sarı-lacivertlilere transfer süreci ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı.

Teknik direktör Bülent Uygun, Güney Koreli stoperin Fenerbahçe'ye Vitor Pereira tarafından getirilmediğini iddia etti.

Uygun, Min-jae'nin Slaven Bilic transferi olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

NTV Spor'da Kırılma Anı programına konuk olan Bülent Uygun, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Kim Min-jae için 'Vitor Pereira transferi' diyorlar. Ancak oyuncuyu Slaven Bilic transfer etti.

"Adam bir topçuya sarıldı diye yere göğe sığdıramadılar."

Kim Min-jae'nin Fenerbahçe kariyeri

2021 yazında Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki stoper, Türkiye'de piyasa değerini altıya katlamayı başardı.

Sarı-lacivertli forma ile 40 maça çıkan ve savunmasıyla herkesi etkileyen Güney Koreli futbolcu, 2022 yaz transfer döneminde yaklaşık 18 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Napoli'ye transfer oldu.

Kim Min-jae, Napoli'de de kısa sürede iyi performansıyla dikkat çekti.