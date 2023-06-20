Bukayo Saka, Türkiye'deki depremzedelere yardım eli uzattı ve takdir topladı.

Arsenal’in genç yıldızı Bukayo Saka, milyonlarca Türkiye vatandaşının sevgisini kazanmayı başardı.

İngiliz kanat oyuncusu, Türkiye’de yaşanan deprem felaketlerinden etkilenen 26 aileye konteyner yardımında bulunarak destek oldu.

Saka, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bir çatı altında yaşayan insanlar şanslı. Çünkü bu felaket, evlerini aldı. Yardımcı olmak, onlar için bir şeyler yapmak önemli."

İngiliz yıldız bu yardımseverliğinin ardından Türkiye’deki futbolseverlerden birçok teşekkür mesajı aldı.

Bukayo Saka’yı ne bekliyor?

Arsenal’in yıldızı, İngiltere Millî Takımı’nın haziran ayında Euro 2024 Elemeleri’nde oynadığı iki grup maçında da ilk 11’de yer aldı.

Üç Aslan’ın Malta’yı deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta skor katkısı yapamayan Saka, 7-0 kazandıkları Kuzey Makedonya mücadelesinde ise hat-trick yaptı.

21 yaşındaki futbolcu, 9 Haziran’da oynanacak Ukrayna - İngiltere mücadelesinde de takımının anahtar oyuncularından biri olacak.