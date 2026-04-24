Wolves'un Championship'e düşmesi Pazartesi günü kesinleşti ve takım, Tottenham'ı da kendileriyle birlikte aşağı çekmek isteyecektir.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham maçının başlama saati

Wolves - Spurs maçı 25 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Wolves'un üç maçta aldığı yedi puanlık ivme, Mart ayındaki milli maç arası nedeniyle durdu ve ardından West Ham ve Leeds'e karşı alınan deplasman mağlubiyetleri, takımı o tanıdık mağlubiyet hissine geri döndürdü. Zaten küme düşen takım, gelecek sezon Championship'te kendilerine kimlerin eşlik edeceği konusunda hala büyük bir söz sahibi olabilir.

Rakip Tottenham ise yaklaşık 50 yıldır ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Roberto De Zerbi yönetiminde oynadıkları iki maçta bir puan toplayan takım, kalan beş maçta küme düşme hattının iki puan gerisinde. Spurs, üst ligde 16 maçtır galibiyet alamıyor ve bu, takımın tarihindeki en uzun galibiyetsizlik serisi. Londralılar, Yeni Yıl gününden bu yana EPL'de kalesini gole kapatamadı ve 2026'da Premier League'de galibiyet alamayan tek takım oldu.

Önemli istatistikler ve sakatlıklar

Wolves'un Tottenham'a karşı 6 maçlık yenilmezlik serisi (4G, 2B), mevcut Premier League kulüpleri arasında en uzun aktif serisidir ve bu seride 3 iç saha karşılaşmasının 3'ünü de kazanmıştır.

Wolves'un Angel Gomes ve Ladislav Krejčí ikilisi Leeds maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı, takım arkadaşları Yerson Mosquera ise cezalı durumda. Spurs, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ın sahalara dönmesini umuyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

