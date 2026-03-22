Pazar günü, Premier Lig'in alt sıralarında büyük bir karşılaşma yaşanacak; Tottenham ve Nottingham Forest, ligde kalma mücadelesinde üç puanı kapmak için her şeyi göze almış durumda.

İşte Tottenham - Nottingham Forest maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

VPN ile Tottenham - Nottingham Forest maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Tottenham - Nottingham Forest maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham - Nottingham Forest maçı 22 Mart'ta 09:15 EST ve 14:15 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Tottenham, hafta ortasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, son 16 turu rövanşında Atlético Madrid'i 3-2 mağlup ederek taraftarların moralini kısa süreliğine yükseltti. Bu galibiyet, ilk maçta alınan 5-2'lik ağır yenilgiyi telafi etmeye yetmedi; ancak birkaç gün önce Premier Lig şampiyonu Liverpool ile oynanan ve berabere biten maçla birleştiğinde, taraftarlara bu takımda hâlâ bir direnç olduğunu hatırlattı.

Bununla birlikte, Spurs ligde zor durumda. Premier Lig'de 16. sırada, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alan takım, ligde 12 maçtır galibiyet alamıyor; bu, 1935'ten bu yana en uzun galibiyetsizlik serisi.

Nottingham Forest ise Avrupa'da kendi başarısını yaşadı. Vitor Pereira'nın öğrencileri, Nicolas Dominguez ve Ryan Yates'in golleri sayesinde Avrupa Ligi'nde FC Midtjylland'a karşı az farkla gerideyken skoru çevirdi ve ardından kaotik bir penaltı atışları serisinin dağıldığı bir maçın ardından Porto'ya karşı çeyrek finale yükseldi.

Ancak Premier Lig'e döndüğümüzde, Forest'ın mücadelesi devam ediyor. Fulham ile golsüz berabere kalmaları, galibiyetsiz serilerini yedi maça çıkardı ve onları sadece gol farkıyla küme düşme hattının üzerinde tuttu. Gol atma, bu sezon 14 kez gol atamayan ve bu konuda Wolves'tan sonra ikinci sırada yer alan takım için süregelen bir sorun oldu.

Ancak Forest, Spurs karşısında mutluluğu yakaladı. Aralık ayında Tottenham'ı 3-0 yendiler ve geçen sezon bu maçta aldıkları 2-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, iki takım arasındaki son üç lig karşılaşmasını da kazandılar.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Tottenham, sakatlık cephesinde nihayet bir nefes aldı. Cristian Romero, Micky van de Ven, Conor Gallagher, Lucas Bergvall ve Destiny Udogie, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sahalara geri döndü. Richarlison ise Avrupa'daki cezasını tamamladıktan sonra kadroya geri döndü. Dominic Solanke (kalça) ve Joao Palhinha (kafa) Çarşamba günkü maç için hazır değildi, ancak her ikisinin de bu hafta sonu forma giymesi bekleniyor.

Buna rağmen, Spurs'ta hala önemli bir grup oyuncu eksik: Yves Bissouma (kas), Ben Davies (ayak bileği), Mohammed Kudus (uyluk), Rodrigo Bentancur (uyluk), Wilson Odobert (diz), Dejan Kulusevski (diz) ve James Maddison (diz) hala sahalardan uzak.

Forest'ın durumu da pek parlak değil. Dilane Bakwa, Perşembe günkü Avrupa Ligi maçında oyundan çıkmak zorunda kaldı, ancak sakatlığı ciddi görünmüyor. Daha büyük endişe kaynağı ise uzun süreli sakatlıklar; Willy Boly (diz), Jair Cunha (ayak bileği), Chris Wood (diz), Nicolo Savona (diz) ve John Victor (diz) uluslararası maç arası bitene kadar sahalardan uzak kalacak.

Spurs taraftarları için genel durum iç karartıcı. Bir takvim yılının ilk 12 lig maçında galibiyet alamayan son üç Premier Lig kulübü de küme düştü; en yakın örnek 2016-17 sezonundaki Middlesbrough. Endişeyi artıran bir diğer unsur ise, Tottenham'ın şu anda ligde en kötü iç saha performansına sahip olması; kendi sahasında oynadığı 15 maçta sadece 10 puan toplayabildi.

Takım haberleri ve kadrolar

Bugün Tottenham - Nottingham Forest maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: