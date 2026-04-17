Bugünkü Tottenham - Brighton Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

İşte Tottenham - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yer; bugün maçı nasıl izleyebileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|Sky Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Tottenham - Brighton maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Tottenham - Brighton maçının başlama saati
Tottenham ile Brighton arasındaki bugünkü maç 18 Nisan 2026, 17:30'da başlayacak.
Maç Önizlemesi
Tottenham Hotspur, her iki takım için de büyük önem taşıyan bir karşılaşmada Brighton & Hove Albion'u ağırlıyor; ancak bunun nedenleri birbirinden oldukça farklı. Sezonun son düzlüğüne girilirken, Spurs kendilerini Premier Lig'de kalma mücadelesi vermek zorunda kaldıkları alışılmadık bir durumda bulurken, Brighton ise ligin üst sıralarında yer almayı hedeflemeye devam ediyor.
Bu maçın en büyük hikayesi yedek kulübesinde yaşanıyor. Tottenham'ın şu anki teknik direktörü Roberto De Zerbi, Kuzey Londra'da göreve geldiğinden bu yana ilk kez eski kulübüyle karşı karşıya geliyor. Bu, Spurs taraftarlarının umduğu mutlu son olmadı. Takım şu anda 18. sırada bulunuyor ve felaket bir performansın ardından (son 5 maçta sadece 1 puan) küme düşme mücadelesinin tam ortasında.
Brighton ise De Zerbi sonrası dönemde oldukça istikrarlı bir performans sergileyerek 9. sırada rahat bir konumda bulunuyor. Brighton, 'bozucu' rolünü üstlenerek eski teknik direktörünü küme düşme hattına doğru itmeye çalışacak.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekoru
Sıralama
Bugün Tottenham - Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.