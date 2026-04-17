Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
team-logoTottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoBrighton & Hove Albion
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugünkü Tottenham - Brighton Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Tottenham Hotspur
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Tottenham ile Brighton arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

İşte Tottenham - Brighton maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yer; bugün maçı nasıl izleyebileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDPeacock
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Tottenham - Brighton maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Tottenham - Brighton maçının başlama saati

Tottenham ile Brighton arasındaki bugünkü maç 18 Nisan 2026, 17:30'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Tottenham vs Brighton Getty Images

Tottenham Hotspur, her iki takım için de büyük önem taşıyan bir karşılaşmada Brighton & Hove Albion'u ağırlıyor; ancak bunun nedenleri birbirinden oldukça farklı. Sezonun son düzlüğüne girilirken, Spurs kendilerini Premier Lig'de kalma mücadelesi vermek zorunda kaldıkları alışılmadık bir durumda bulurken, Brighton ise ligin üst sıralarında yer almayı hedeflemeye devam ediyor.

Bu maçın en büyük hikayesi yedek kulübesinde yaşanıyor. Tottenham'ın şu anki teknik direktörü Roberto De Zerbi, Kuzey Londra'da göreve geldiğinden bu yana ilk kez eski kulübüyle karşı karşıya geliyor. Bu, Spurs taraftarlarının umduğu mutlu son olmadı. Takım şu anda 18. sırada bulunuyor ve felaket bir performansın ardından (son 5 maçta sadece 1 puan) küme düşme mücadelesinin tam ortasında.

Brighton ise De Zerbi sonrası dönemde oldukça istikrarlı bir performans sergileyerek 9. sırada rahat bir konumda bulunuyor. Brighton, 'bozucu' rolünü üstlenerek eski teknik direktörünü küme düşme hattına doğru itmeye çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion Muhtemel kadrolar

Tottenham HotspurHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestBHA
31
A. Kinsky
23
P. Porro
4
K. Danso
37
M. van de Ven
13
D. Udogie
39
R. Kolo Muani
7
X. Simons
14
A. Gray
22
C. Gallagher
11
M. Tel
19
D. Solanke
1
B. Verbruggen
6
J. van Hecke
24
F. Kadioglu
27
M. Wieffer
21
O. Boscagli
26
Y. Ayari
25
D. Gomez
11
Y. Minteh
13
J. Hinshelwood
30
P. Gross
18
D. Welbeck

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • R. De Zerbi

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Hurzeler

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

TOT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/12
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

BHA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

TOT

Son 5 maçları

BHA

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

9

Gol sayısı

14
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Sıralama

Bugün Tottenham - Brighton maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!