team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoLecce
Bugünkü SSC Napoli - Lecce Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

SSC Napoli ile Lecce arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Napoli, ligi ilk iki sırada bitirmeyi hedeflerken, Lecce ise Serie A'da kalma mücadelesi veriyor. 

SSC Napoli - Lecce maçını bugün nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereDAZN İngiltere
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğuSTARZPLAY

VPN ile SSC Napoli - Lecce maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Napoli - Lecce maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

SSC Napoli - Lecce maçının başlama saati

Napoli - Lecce maçı 14 Mart 2026 tarihinde saat 13:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Serie A sezonunun son on maçı kala, Lecce hala küme düşme tehlikesinden kurtulamadı. Onları bekleyen bir sonraki maç, ilk ikide bitirmeyi hedefleyen son şampiyon Napoli'ye yapılacak deplasman. 

Napoli, bu sezon Serie A'da kendi sahasında hala yenilgi yüzü görmemiş tek takım. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda en son Aralık 2024'te mağlup olmuşlardı. Şu anda ikinci sıradaki AC Milan'ın dört puan gerisinde ve dördüncü ve beşinci sıradaki takımların beş puan üzerinde yer alan Antonio Conte'nin takımı, son altı üst düzey maçından sadece birini kaybetti.

Bu sezon Serie A'da deplasmanda Lecce'den daha az puan toplayan tek takım, ligin son sırasındaki Pisa'dır. Lecce, deplasmanda oynadığı 13 maçın sekizini kaybetmiştir, ancak son beş maçının üçünü kazanmıştır; bunlara, son maçta Cremonese ile oynadığı kritik karşılaşma da dahildir. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Napoli'nin uzun sakatlar listesi biraz azaldı; sadece Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara ve David Neres'in bu maçta oynamayacağı kesinleşti. 

Napoli, tüm turnuvalarda son 10 maçında kalesini gole kapatamadı. 

Napoli'nin son 11 golü sekiz farklı oyuncu tarafından atıldı.

Takım haberleri ve kadrolar

SSC Napoli vs Lecce Muhtemel kadrolar

SSC NapoliHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestLEC
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
17
M. Olivera
31
S. Beukema
20
E. Elmas
37
L. Spinazzola
99
A. Zambo Anguissa
27
A. Santos
21
M. Politano
6
B. Gilmour
19
R. Hoejlund
30
W. Falcone
44
Gabriel
17
D. Veiga
5
J. Siebert
3
C. Ndaba
19
L. Banda
50
S. Pierotti
20
Y. Ramadani
29
L. Coulibaly
16
O. Gandelman
9
N. Stulic

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Conte

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Di Francesco

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

NAP
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

LEC
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

NAP

Son 5 maçları

LEC

4

Galibiyetler

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

7

Gol sayısı

0
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
0/5

Puan Durumu

Bugün SSC Napoli - Lecce maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

