Leeds, zor günler geçiren Wolves karşısında The Whites'ı galibiyete taşıyarak Premier Lig'de kalma yolunda büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Elland Road stadyumu coşkuyla dolacak.

İşte Leeds - Wolverhampton Wanderers maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

VPN ile Leeds - Wolverhampton Wanderers maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Leeds - Wolverhampton Wanderers maçının başlama saati

Leeds - Wolverhampton Wanderers maçı 18 Nisan'da 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Leeds’in bu hafta başında Manchester United’a karşı aldığı büyük ve moral verici galibiyetin ardından evine dönmesiyle, West Yorkshire’da atmosferin elektrikleneceği tahmin ediliyor. Old Trafford’da elde edilen bu 2-1’lik galibiyet, takımın uzun süredir devam eden gol sıkıntısını sona erdirdi ve Daniel Farke’nin takımını küme düşme hattından altı puan uzaklaştırarak onlara çok ihtiyaç duydukları bir nefes alma fırsatı verdi. Şimdi odak noktası, son zamanlarda pek çok beraberlikle sonuçlanan iç saha performansını iyileştirmeyi hedefleyen Elland Road'a kayıyor.

Getty Images

Leeds, şu anda ligin en alt sıralarında yer alan ve hayatta kalma mücadelesi veren Wolverhampton Wanderers ile karşı karşıya gelecek. Wolves, istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor ve West Ham'da zorlu bir mağlubiyet yaşadı, ancak kontratakta tehlikeli bir takım olmaya devam ediyor. Bu da, tek bir kritik anın öğleden sonrasını belirleyebileceği, yüksek riskli bir karşılaşma olacağını gösteriyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sakatlık cephesinde ise Leeds, Joe Rodon, Anton Stach ve Daniel James'in çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle bu maçı birkaç önemli oyuncusu olmadan oynamak zorunda kalacak. Ancak, bu sezon 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan ve hücumun odak noktası olacak Dominic Calvert-Lewin'e büyük ölçüde güvenecekler.

Wolves'un da aşması gereken engelleri var; Sam Johnstone ve Matt Doherty kadroda yer almazken, Yerson Mosquera da cezasını çekiyor.

Getty Images

İstatistiklere bakıldığında, bu iki takım arasındaki rekabet son derece başa baş: Leeds, karşılıklı maçlarda 9 galibiyetle Wolves'un 8 galibiyetine karşı hafif bir üstünlük sağlıyor. İlginç bir şekilde, ligdeki sıralamalarına rağmen her iki takım da bu sezon altı maçta kalesini gole kapatmış durumda; bu da, kağıt üzerinde Leeds'in favori olmasına rağmen, çaresizce direnen Wolves savunmasını aşmak için biraz West Yorkshire sihrine ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

