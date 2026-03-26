Bugünkü Çekya - İrlanda Dünya Kupası Elemeleri UEFA maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Çekya ile İrlanda arasında oynanacak UEFA Dünya Kupası Elemeleri maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Çek Cumhuriyeti ya da İrlanda’nın bir Dünya Kupası finallerinde yer almasının üzerinden neredeyse 20 yıl geçti; yani tarihe geçmek için sadece iki maç kaldı.

İşte Çekya - İrlanda maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler; bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Çekya - İrlanda maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Çekya - İrlanda maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Çekya - İrlanda maçının başlama saati

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round
Fortuna Arena

Çekya - İrlanda maçı 26 Mart 2026 tarihinde 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Çekya ve İrlanda'yı 2026 Dünya Kupası'ndan ayıran sadece iki galibiyet var. Çekler, bu yolda FIFA sıralamasında kendilerinden sonra gelen ikinci en yüksek sıradaki ülke oldukları için şanslarını yüksek görüyorlar. İrlanda'yı geçmeleri halinde, Danimarka veya Kuzey Makedonya ile oynayacakları olası final play-off maçında ev sahibi avantajı elde edecekler. Çekya, kendi sahasında oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi (13 galibiyet, 3 beraberlik) ve son beş maçın dördünde kalesini gole kapattı. 

İrlanda'nın Dünya Kupası finallerine son katılımı 2002'deydi. Macaristan'la oynadıkları son grup maçında 96. dakikada attıkları golle dramatik bir şekilde play-off'a kalmayı garantilediler; bu, en önemli anda elde ettikleri üst üste üçüncü galibiyetti. Bu, neredeyse on yıldır elde ettikleri en uzun galibiyet serisi. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İrlanda, son on deplasman maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. 

Festy Ebosele ve Liam Scales, İrlanda kadrosunda cezalı, Evan Ferguson ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Çek forvet Patrik Schick, sakatlığından yeni dönmüş olmasına rağmen kadroda yer alabilecek kadar formda.

Takım haberleri ve kadrolar

Çek Cumhuriyeti vs İrlanda Muhtemel kadrolar

Çek CumhuriyetiHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

3-4-2-1

Home team crestIRL
1
M. Kovar
17
D. Jurasek
5
V. Coufal
3
L. Krejci
6
M. Vitik
11
P. Sulc
14
L. Provod
22
T. Soucek
12
L. Cerv
7
A. Karabec
10
P. Schick
1
C. Kelleher
4
D. O'Shea
5
J. O'Brien
22
N. Collins
17
R. Manning
11
F. Azaz
8
J. Molumby
14
J. Taylor
2
S. Coleman
20
C. Ogbene
7
T. Parrott

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Kostl

Yedekler

Teknik direktör

  • H. Hallgrimsson

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

CZE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

IRL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

CZE

Son 5 maçları

IRL

1

Galibiyet

2

Beraberlikler

2

Galibiyetler

6

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

Bugün Çekya - İrlanda maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

