Çek Cumhuriyeti ya da İrlanda’nın bir Dünya Kupası finallerinde yer almasının üzerinden neredeyse 20 yıl geçti; yani tarihe geçmek için sadece iki maç kaldı.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir.

Çekya - İrlanda maçının başlama saati

Çekya - İrlanda maçı 26 Mart 2026 tarihinde 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Çekya ve İrlanda'yı 2026 Dünya Kupası'ndan ayıran sadece iki galibiyet var. Çekler, bu yolda FIFA sıralamasında kendilerinden sonra gelen ikinci en yüksek sıradaki ülke oldukları için şanslarını yüksek görüyorlar. İrlanda'yı geçmeleri halinde, Danimarka veya Kuzey Makedonya ile oynayacakları olası final play-off maçında ev sahibi avantajı elde edecekler. Çekya, kendi sahasında oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi (13 galibiyet, 3 beraberlik) ve son beş maçın dördünde kalesini gole kapattı.

İrlanda'nın Dünya Kupası finallerine son katılımı 2002'deydi. Macaristan'la oynadıkları son grup maçında 96. dakikada attıkları golle dramatik bir şekilde play-off'a kalmayı garantilediler; bu, en önemli anda elde ettikleri üst üste üçüncü galibiyetti. Bu, neredeyse on yıldır elde ettikleri en uzun galibiyet serisi.

İrlanda, son on deplasman maçında sadece bir kez kalesini gole kapatabildi.

Festy Ebosele ve Liam Scales, İrlanda kadrosunda cezalı, Evan Ferguson ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Çek forvet Patrik Schick, sakatlığından yeni dönmüş olmasına rağmen kadroda yer alabilecek kadar formda.

Sakatlıklar ve Cezalar: L. Scales (cezalı)

Bugün Çekya - İrlanda maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

