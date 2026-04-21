Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir.
Premier Lig
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoChelsea
Çeviri:

Bugünkü Brighton - Chelsea Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Brighton ile Chelsea arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Formda olan Brighton, eleştirilerin hedefindeki Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior’a daha fazla baskı uygulamaya çalışacak. 

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Brighton - Chelsea maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Brighton - Chelsea maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Brighton - Chelsea maçının başlama saati

crest
Premier Lig
The American Express Community Stadium

Brighton - Chelsea maçı 21 Nisan 2026 tarihinde 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Brighton, hafta sonu Tottenham deplasmanında iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 2-2 berabere bitirdi; böylece ligi ilk yedi içinde tamamlama umutları hâlâ canlı. Son 21 puanın 16'sını toplayan takım, bu süreçte sadece lig lideri Arsenal'e yenildi.

Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

Ligin ilk beşindeki rakibi Man United'a evinde 1-0 yenilen Chelsea'nin teknik direktörü Liam Rosenior, büyük baskı altında. The Blues, gol atamadan üst üste dört mağlubiyet aldıktan sonra Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. 

Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlıklar

Brighton'da hafta sonu Diego Gómez ve Kaoru Mitoma sakatlık nedeniyle sahayı terk etti. Chelsea'den Enzo Fernández kramp nedeniyle oyundan çıktı, ancak durumunun iyi olduğu düşünülüyor. Estêvão ise hamstring sorunu nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Reece James, Levi Colwill ve Jamie Bynoe-Gittens kadroda yer almayacak. 

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler, İngiliz teknik direktörlere karşı oynadığı dokuz Premier Lig maçında yenilgi yüzü görmedi (7G, 2B).

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton & Hove Albion vs Chelsea Muhtemel kadrolar

Brighton & Hove AlbionHome team crest

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
B. Verbruggen
24
F. Kadioglu
6
J. van Hecke
27
M. Wieffer
5
L. Dunk
30
P. Gross
13
J. Hinshelwood
10
G. Rutter
26
Y. Ayari
11
Y. Minteh
18
D. Welbeck
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
25
M. Caicedo
7
P. Neto
8
E. Fernandez
9
L. Delap

CHEAway team crest

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Hurzeler

Yedekler

Teknik direktör

  • L. Rosenior

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BHA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

CHE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
0/5

Kafa kafaya rekoru

BHA

Son 5 maçları

CHE

3

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

11

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan Durumu

Bugün Brighton - Chelsea maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

