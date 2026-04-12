Wrexham, hafta sonu St Andrew’s’a gidip Birmingham ile karşılaşacak ve önlerinde zorlu bir sınav bekliyor. Playoff yarışı giderek kızışırken, takım üç puanın her şeyi değiştirebileceği türden bir maça çıktığının farkında.

Birmingham - Wrexham maçının başlama saati

Championship - Championship St Andrew's Knighthead Park

Birmingham - Wrexham maçı 12 Nisan saat 07:00 EST ve 12:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Wrexham, bu hafta başında altıncı sıra yarışı içinde Southampton ile arasındaki farkı açmak için altın bir fırsat yakalamıştı, ancak bunun yerine ağır bir darbe aldı. 5-1'lik mağlubiyet, Saints'in maçın başlarında yakaladığı iki gollük avantajın ardından kontrolü ele geçirmesine neden oldu ve bu sonuç, Wrexham'ın özgüvenini sarsmakla kalmadı, gol farkını da olumsuz etkiledi. Şu anda bir maç fazla oynamış olmalarına rağmen Southampton'ın iki puan gerisindeler ve rakipleri tüm turnuvalarda 16 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Phil Parkinson, takımının son altı maçta aldığı yedi puanın yeterli olmadığını çok iyi biliyor, ancak son altı deplasman maçında topladıkları 11 puan, deplasman performansları konusunda biraz rahatlık sağlıyor.

Birmingham'da da hava aynı derecede gergin. Chris Davies, sekiz maçta altı yenilgiye uğradıktan sonra baskı altında bulunuyor. Bu seride sadece dört puan toplayan Blues, playoff yarışından kopmuş durumda. Ligde şu anda üç maçlık yenilgi serisi yaşayan tek takım onlar ve en son Paskalya Pazartesi günü Ipswich'te 2-1 yenildiler. Yükselme mücadelesi veren Ipswich karşısında öne geçmelerine rağmen, bu üstünlüğü koruyamamaları hayal kırıklığını daha da artırdı. Yine de Birmingham'ın St Andrew's'daki performansı biraz umut veriyor; 20 iç saha lig maçında sadece üç mağlubiyet aldılar, ancak sekiz beraberlik, performanslarını istikrarlı galibiyetlere dönüştürmedeki zorluklarını ortaya koyuyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Birmingham, Paik Seung-Ho'nun Ipswich maçında sakatlık yaşaması ve Kai Wagner'in forma girmeye yaklaşması nedeniyle kadroda değişiklik yapmak zorunda kalabilir, ancak bu maç onun için henüz erken olabilir.

Liberato Cacace hala Wrexham için forma giyemeyecek, Ben Sheaf ise muhtemelen yedek kulübesinde kalacak.

Tarihsel olarak Birmingham bu karşılaşmalarda üstünlük kurmuş ve Wrexham ile oynadığı altı maçta yenilgi yüzü görmemişti; ancak takıma sezonunu durma noktasına getiren üst üste üç mağlubiyetin ardından bu maça çıkıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Birmingham City vs Wrexham Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

