Buffon: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığım için şükrediyorum

Gianluigi Buffon'un başarılarla dolu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi kupası yok. Ama 41 yaşındaki efsane kaleci, bu duruma şükrediyor.

karşısında kariyerindeki 903. maçına çıkarak Paolo Maldini'nin maç rekorunu kıran İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki deneyimli futbolcu, bireysel ve kulüp kariyerinde birçok başarıya imza attı; fakat Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamadı.

formasıyla 9 kez şampiyonluğu yaşayan Buffon, biri eski takımı ile olmak üzere 5 de Coppa Italia kazandı. Geçtiğimiz sezon ile 'i kazanan tecrübeli file bekçisi, 2006'da da İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Ancak Avrupa'nın kulüp bazında en prestijli kupasını kazanamayan Buffon, bu duruma pozitif açıdan baktığını ifade etti:

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"Aslında bu durum, beni çok teşvik eden bir şey. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmama izin vermediği için hayata teşekkür etmeliyim; aksi takdirde kendime hala nasıl oynayabildiğimi sormam gerekir. Hala oynayıp çalışmaya devam edebilmek harika bir his, ama sözleşmemde bu sezon Avrupa'da en az 1 maç oynamaya dair bir madde yok. Juventus'tayız, amatör bir kulüpte değil. Teknik direktör isterse oynarım."

Kupayı 3 kez kazanmaya çok yaklaşan Buffon, 2003'teki finalde 'a karşı penaltılarda kaybetmişti. 2015 finalinde 'ya ve son olarak 2017'deki finalde 'e karşı kupaya veda etmişti.

Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamamış efsane futbolcular listesine katılan Buffon, Ronaldo, Gabriel Batistuta ve Lothar Matthaus gibilerin yanına ismini yazdırdı.