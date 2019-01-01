Buffon: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadığım için şükrediyorum
SPAL karşısında kariyerindeki 903. maçına çıkarak Paolo Maldini'nin maç rekorunu kıran İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
41 yaşındaki deneyimli futbolcu, bireysel ve kulüp kariyerinde birçok başarıya imza attı; fakat Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamadı.
Juventus formasıyla 9 kez Serie A şampiyonluğu yaşayan Buffon, biri eski takımı Parma ile olmak üzere 5 de Coppa Italia kazandı. Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain ile Ligue 1'i kazanan tecrübeli file bekçisi, 2006'da da İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Ancak Avrupa'nın kulüp bazında en prestijli kupasını kazanamayan Buffon, bu duruma pozitif açıdan baktığını ifade etti:
"Aslında bu durum, beni çok teşvik eden bir şey. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmama izin vermediği için hayata teşekkür etmeliyim; aksi takdirde kendime hala nasıl oynayabildiğimi sormam gerekir. Hala oynayıp çalışmaya devam edebilmek harika bir his, ama sözleşmemde bu sezon Avrupa'da en az 1 maç oynamaya dair bir madde yok. Juventus'tayız, amatör bir kulüpte değil. Teknik direktör isterse oynarım."
Kupayı 3 kez kazanmaya çok yaklaşan Buffon, 2003'teki finalde Milan'a karşı penaltılarda kaybetmişti. 2015 finalinde Barcelona'ya ve son olarak 2017'deki finalde Real Madrid'e karşı kupaya veda etmişti.
Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamamış efsane futbolcular listesine katılan Buffon, Ronaldo, Gabriel Batistuta ve Lothar Matthaus gibilerin yanına ismini yazdırdı.