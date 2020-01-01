Buffon, 43 yaşına kadar Juventus'ta kalabilir
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Juventus'un İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon, kulübüyle yeni bir kontrat imzalamaya sıcak bakıyor.
Corriere della Sera'nın haberine göre Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecek olan 42 yaşındaki efsane isim, sözleşmesini 2021'e kadar uzatabilir.
Bu durumda Buffon 43 yaşına kadar Juventus'un kalesini korumaya devam edebilir.
PSG'de bir sezon geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon Juventus'a dönen tecrübeli oyuncu, Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci olarak görev alıyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 11 resmi maça çıkan Buffon, 9 gol yedi ve 3 kez kalesini gole kapatmayı başardı.