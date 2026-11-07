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1. FSV Mainz 05, cumartesi öğleden sonra Bundesliga'da Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Ancak ilk yarıda yaşanan bir pozisyon, Mainz cephesinde büyük şaşkınlık yarattı. Özellikle Mainz kaptanı Nadiem Amiri, hakemin kararına anlam veremedi.

Devre arasından kısa süre önce Jae-Sung Lee, Amiri'nin kullandığı serbest vuruşta kafayla ev sahibi ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Hakem Robert Schröder önce golü geçerli saydı, ancak VAR incelemesinin ardından kararını değiştirdi. Gerekçe, Lee'nin serbest vuruş sırasında az farkla ofsaytta olmasıydı.

Oysa pozisyon neredeyse kapanmıştı. VAR incelemesi yapılmadan önce iki takım da oyunun yeniden başlaması için kendi yarı sahasında yerini almıştı. Görüntüler, Lee'nin gerçekten ofsaytta olduğunu gösterdi. Hem kalesinden çıkan Manuel Neuer hem de Jonathan Tah, o sırada topa hafifçe dokunmuştu. Ancak iki Bayernli savunmacının bu müdahaleleri, topu kontrollü oynama olarak değerlendirilmediği için ofsayt geçerliliğini korudu.

Amiri ise karara anlam veremedi. Milli futbolcu, maçın ardından Sky'a yaptığı açıklamada hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "İlk anda nedenini hiç anlamadım. Üstelik hakem düdüğü çalmış ve yeniden orta noktayı göstermişti. Ama sonra Lee'nin ofsaytta olduğunu söyledi. Bana göre bu ofsayt değil. Belki yarım metre ofsaytta durmaya izin verilebilecek bir yol bulmaları gerekiyor, çünkü bu ofsayt değil ki."

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Maçın son bölümünde skoru 2-1'e getiren golü atan takım arkadaşı Philipp Tietz de Sky'a konuşurken şaşkınlığını dile getirdi: "Bir anda karar değişti ve golün geçerli olmadığı söylendi. Çok tuhaf bir pozisyondu."

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VAR incelemesinin uzunluğu da şaşkınlık yarattı. Lee'nin 40. dakikadaki golü ile 44. dakikada verilen nihai karar arasında tam dört dakika geçti. Mainz'ın sosyal medya ekibi de uzun süren incelemeye X üzerinden sert sözlerle tepki gösterdi: "Bu ne kadar saçma. Yaklaşık dört dakika sonra gol bir anda geçersiz sayılıyor... İnanılmaz!"

Böylece ilk yarı Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Joshua Kimmich, attığı harika golle Münih ekibini öne geçirmişti. Lennart Karl, 57. dakikada Harry Kane'in bir başka asistinde farkı 2'ye çıkardı. Mainz yenilgiye direnmeye çalıştı. Ancak Tietz'in farkı bire indiren golü uzatma dakikalarında geldi ve geç kalmış oldu.

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Bu, Mainz'ın üst üste dördüncü resmî maç yenilgisiydi. Bu yenilgilerin üçü Bundesliga'da geldi. Rheinhessen ekibi, lig tablosunda 10. sıraya geriledi.