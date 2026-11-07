24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
FC Bayern SchiriGetty Images
Marko Brkic
Çeviri:

"Bu ne saçmalık!": Bayern Münih maçındaki hakem kararı Mainz 05'i dehşete düşürdü

GOAL'ı Google'da takip edin
Reklam

1. FSV Mainz 05, cumartesi öğleden sonra Bundesliga'da Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Ancak ilk yarıda yaşanan bir pozisyon, Mainz cephesinde büyük şaşkınlık yarattı. Özellikle Mainz kaptanı Nadiem Amiri, hakemin kararına anlam veremedi.

Devre arasından kısa süre önce Jae-Sung Lee, Amiri'nin kullandığı serbest vuruşta kafayla ev sahibi ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Hakem Robert Schröder önce golü geçerli saydı, ancak VAR incelemesinin ardından kararını değiştirdi. Gerekçe, Lee'nin serbest vuruş sırasında az farkla ofsaytta olmasıydı.

Oysa pozisyon neredeyse kapanmıştı. VAR incelemesi yapılmadan önce iki takım da oyunun yeniden başlaması için kendi yarı sahasında yerini almıştı. Görüntüler, Lee'nin gerçekten ofsaytta olduğunu gösterdi. Hem kalesinden çıkan Manuel Neuer hem de Jonathan Tah, o sırada topa hafifçe dokunmuştu. Ancak iki Bayernli savunmacının bu müdahaleleri, topu kontrollü oynama olarak değerlendirilmediği için ofsayt geçerliliğini korudu.

Amiri ise karara anlam veremedi. Milli futbolcu, maçın ardından Sky'a yaptığı açıklamada hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "İlk anda nedenini hiç anlamadım. Üstelik hakem düdüğü çalmış ve yeniden orta noktayı göstermişti. Ama sonra Lee'nin ofsaytta olduğunu söyledi. Bana göre bu ofsayt değil. Belki yarım metre ofsaytta durmaya izin verilebilecek bir yol bulmaları gerekiyor, çünkü bu ofsayt değil ki."

Reklam
Reklam

Maçın son bölümünde skoru 2-1'e getiren golü atan takım arkadaşı Philipp Tietz de Sky'a konuşurken şaşkınlığını dile getirdi: "Bir anda karar değişti ve golün geçerli olmadığı söylendi. Çok tuhaf bir pozisyondu."

Related Topics

Gelecek maçlar
FCB

FCB

Bundesliga

20 Kas 2026

KOE

KOE

FCA

FCA

Bundesliga

22 Kas 2026

M05

M05

VAR incelemesinin uzunluğu da şaşkınlık yarattı. Lee'nin 40. dakikadaki golü ile 44. dakikada verilen nihai karar arasında tam dört dakika geçti. Mainz'ın sosyal medya ekibi de uzun süren incelemeye X üzerinden sert sözlerle tepki gösterdi: "Bu ne kadar saçma. Yaklaşık dört dakika sonra gol bir anda geçersiz sayılıyor... İnanılmaz!"

Böylece ilk yarı Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Joshua Kimmich, attığı harika golle Münih ekibini öne geçirmişti. Lennart Karl, 57. dakikada Harry Kane'in bir başka asistinde farkı 2'ye çıkardı. Mainz yenilgiye direnmeye çalıştı. Ancak Tietz'in farkı bire indiren golü uzatma dakikalarında geldi ve geç kalmış oldu.

Reklam

Bu, Mainz'ın üst üste dördüncü resmî maç yenilgisiydi. Bu yenilgilerin üçü Bundesliga'da geldi. Rheinhessen ekibi, lig tablosunda 10. sıraya geriledi.

Yazan:Marko Brkic

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

📝 Biyografi: Avusturya’nın St. Pölten kentinde Medya Yönetimi okudum (Avusturya standartlarına göre yaklaşık 60.000 nüfusuyla neredeyse bir metropol sayılır). Eğitimim sırasında, 2019 yılında SPOX ve GOAL’da staj yaptım ve mezun olduktan sonra serbest çalışmaya devam ettim. 2024’ten bu yana editör ekibinin kalıcı bir üyesiyim ve şu anda Almanya ve Avrupa futbolu muhabiri olarak görev yapıyorum.

⚽ Futbolla tanışmam: İlk kez sekiz yaşında SKU Amstetten oyuncusu olarak bir futbol sahasına adım attım. Ancak futbol sevgim, 2006 Dünya Kupası sırasında gerçek anlamda başladı — turnuvayı ilk kez izlediğim zaman — çocukken Hırvatistan’da dev restoran ekranlarında, dünyanın dört bir yanından insanlarla birlikte takip ettim.

🎯 İş alanlarım:

SEO ve maçlar ile etkinliklerin canlı güncellemeleri

Çeşitli spor dallarıyla ilgili haberler

🌟 En sevdiğim futbol anları: Avusturya ve Hırvatistan’ın büyük turnuvalarda eleme turlarına yükseldiği anlar.

Yazar Profilini Görüntüle