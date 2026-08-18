Sky'ın haberine göre Arsenal de artık BVB Başscoutu Sebastian Krug ile ilgileniyor. Habere göre İngiliz şampiyonu ile Krug arasında son olarak Londra'da görüşmeler yapıldı.

Kısa süre önce Premier League'den başka talipler olduğu da bildirilmişti. Newcastle United ve Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham Hotspur'un da Krug'u takibe aldığı belirtiliyor.

43 yaşındaki isim uzun süredir Borussia için çalışıyor ve Eylül 2022'de scouting departmanının en üst kademesine yükselmişti. Krug, son yıllarda ses getiren bazı transferlerde belirleyici rol oynadı; Jude Bellingham ve Erling Haaland'ın Dortmund'a gelmesinde başı çeken isimlerden biri oldu.

BVB'den ayrılıyor mu? Başscout Krug'un sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor

Her ikisi de bilindiği üzere BVB'ye hatırı sayılır transfer kârı sağladı. Krug'un, 2025'te Sunderland'den Borussia'ya gelen Jude'un küçük kardeşi Jobe Bellingham ile de oldukça yakın bir ilişki içinde olduğu söyleniyor.

Krug'un ayrılığı Alman ikincisini ağır şekilde sarsar. Başarılı yetenek avcısının sözleşmesi 2028'e kadar geçerli.