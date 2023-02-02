Manchester United'ın yıldızı, Nottingham Forest maçının ardından Beşiktaş'ın eski kanat oyuncusunu andı.

Manchester United'ın İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Old Trafford'da Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ettiği ve finale yükseldiği mücadelede Bruno Fernandes yıldızlaştı.

Portekizli orta saha, Fred'in 76. dakikada kaydettiği ikinci golün öncesinde sağ kanattan ayağının dışıyla harika bir orta yaptı ve pozisyonun devamı golle sonuçlandı.

Fernandes, 'trivela' adı verilen bu vuruşu Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'dan öğrendiğini kabul etti.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Portekizli, yaptığı harika ortanın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Böyle paslar atmayı Portekiz'de büyük bir profesör olan Quaresma'dan öğrendim. Oyunculardan öğrenmeli, onların numaralarını öğrenmeli ve onları kullanmalısın."

Bruno Fernandes ve Manchester United'ı ne bekliyor?

Lig Kupası'nda finale çıkan Kırmızı Şeytanlar, şimdi yüzünü tekrardan Premier Lig'e dönüyor.

Erik ten Hag'ın öğrencileri, 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Old Trafford'da Crystal Palace'ı konuk edecek.

Fernandes, ligde iki maçtır kazanamayan takımın yine en önemli parçalarından biri olacak.