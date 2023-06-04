Bruno Fernandes'ten Manchester United hakkında acı itiraf!

Portekizli yıldız Bruno Fernandes, takımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

NE OLDU? United, İlkay Gündoğan'ın sadece 12. saniyede attığı golle maça adeta 1-0 yenik başladı. Ardından Fernandes'in penaltıyla durumu eşitlemesinin ardından İlkay, ceza sahası dışından bir başka vuruşla City'yi öne geçirdi.

BBC One'a verdiği demeçte Fernandes, "Gol attıktan sonra bazı iyi kontralar yaptık, ama gol atamadık. İkinci yarının başlarında gol yedik ve ardından başka şanslar da yakaladık, ama olmadı.

"Ve City galibiyeti hak etti" dedi ve acı bir itirafta bulundu:

"Çok yumuşaktık ve ilk gol için çok fazla boşluk bıraktık, ama İlkay harika bir şut çekti. Oyuncular daha sıkı dursa belki onu durdurabilirlerdi, ama bu harika bir vuruştu."

BÜYÜK RESİM: United, sezonu ikinci bir kupa ile tamamlayamadı, ancak Premier Lig'de üçüncü olmayı başardı ve Fernandes gelişmeye devam edebileceklerini düşünüyor.

"Gelecek sezon için büyük adımlar attık, genel olarak başarılı bir sezon olmadı, ama iyi bir sezon oldu. Gelecek sezon geri dönüp daha büyük kupalar kazanmaya çalışacağız."

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SIRADA NE VAR? United, bu yaz transfer pazarında güçlenmeye ve gelecek sezon gelişimini sürdürmeye çalışacak.

Kırmızı Şeytanlar, en çok hedefledikleri kupa olan Premier Lig şampiyonluğu için daha güçlü bir kadro oluşturmanın planlarını yapıyor.