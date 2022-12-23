Manchester United'ın orta sahadaki beyni, eski takım arkadaşı Raphinha ile arasında her zaman iyi bir kimya olduğunu söyledi.

Manchester United'ın Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes bir dönem Sporting Lizbon'da birlikte top koşturduğu Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha ile İngiliz takımında da birlikte oynamak istediğini açıkladı.

Kariyerini Barcelona'da sürdüren yıldız oyuncuyla aralarında iyi bir kimya olduğunu belirten Fernandes, Raphinha'yı United'a davet etti.

Fernandes ne söyledi?

Raphinha ile uzun bir süre birlikte oynamamış olmasına rağmen eski takım arkadaşının kısa bir süre içerisinde güvenini kazandığını belirten Fernandes, "Onunla benim aramdaki kimya gerçekten iyiydi. Sporting'de uzun süre birlikte oynamadık ama onun benim için sahada her şeyi verebilecek bir takım arkadaşı olduğunu hissettim" dedi.

Barcelona'da bu sezon tüm maçlarda toplam altı gol atan Raphinha, kanat rotasyonunda takımıyla yeni sözleşme imzalayan Fransız oyuncu Ousmane Dembele'nin gerisine düşmüş durumda. Daha önce Premier Lig'de Leeds United forması giyen Brezilyalı oyuncu, Katalan ekibinin bu yaz yaptığı en önemli transferlerden biri olarak gösteriliyordu.