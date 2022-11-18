Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'ya soğuk davrandığı videodan sonra dedikodulara yanıt verdi

Bruno Fernandes, Portekiz kampında Cristiano Ronaldo ile soğuk selamlaşması hakkında konuştu ve spekülasyonlara açıklık getirdi.

Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajda kendisini tutamadı ve menajer Erik ten Hag'la birlikte yönetim kurulu da dahil olmak üzere Old Trafford'daki pek çok kişiyi eleştirdi.

Bu röportajdan kısa süre sonra Bruno Fernandes'in, Portekiz kampında onunla karşılaştığında selamlaşırken soğuk davrandığı görüldü. Bu, kaçınılmaz olarak ikili arasındaki ilişkilerin bozulduğuna dair spekülasyonlara yol açtı.

Fernandes ise yaptığı açıklamayla bu dedikoduları reddetti.

Ne söylendi?

United'ın orta sahası, birkaç gündür viral olan video ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Benim kimseyle bir problemim yok. Televizyon izliyordum ve sadece 45 dakika boyunca Ronaldo ile olan videomuz hakkında konuşulduğunu gördüm.

"Biz şu anda Portekiz'in başarısı için odaklıyız. Manchester United, Dünya Kupası'ndan sonra gelecek."

Bruno, Ronaldo'yu küçümseyip küçümsemediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"Bunu neden söylüyorsun? O videoya sesi sonradan eklemişler. Sesle birlikte izledin mi? Duymak zorundasın. Sesi duyarsan Ronaldo'nun bana şaka yaptığını anlayacaksın."

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28 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Portekiz ile iyi bir performans sergilemeye odaklandığını ve takımdaki herkesin Ronaldo'nun başarılı olmasına yardımcı olmak için can attığını yineledi:

"Dünya Kupası'na odaklanmamız gerekiyor çünkü bir Dünya Kupası her zaman gelmiyor. Bir Dünya Kupasını birçok kez oynama şansınız yok. Cristiano beşinci Dünya Kupası'nda oynayacak.

"Bu yüzden herkes buna hazır ve herkes takım için elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor."

Portekiz'i ne bekliyor?

Nijerya'yı hazırlık maçında 4-0 mağlup eden Portekiz, 24 Kasım'da Gana ile karşılaşarak 2022 Dünya Kupası'na başlayacak.