Britanya basını, Spurs karşısındaki şok yenilginin ardından Jorrel Hato konusunda hemfikir

Jorrel Hato, cumartesi günü çabuk unutmak isteyeceği bir akşam geçirdi. Eski Ajaxlı oyuncu, Tottenham Hotspur karşısında ilk 11'de başladı ancak Mohammed Kudus karşısında oldukça zorlandı. İngiliz basınından 5 puan aldı.

Chelsea ile Spurs arasındaki maç, 70 dakika geride kalmışken Palmer'ın yerde yatan Mateus Fernandes'e sert biçimde çarpmasıyla kontrolden çıktı. Van de Ven'in de karıştığı bir arbede yaşandı. Ardından Palmer, Fernandes ve Hollandalı oyuncu sarı kart gördü.

Yedi dakika sonra Tottenham öne geçti. Chelsea kalecisi Mike Penders, soldan kullanılan kornerde topu talihsiz bir şekilde yumruklayarak kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Üç dakika sonra Palmer, Gallagher'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görünce Chelsea'nin sorunları büyüdü. Sayısal üstünlüğünden yararlanan Tottenham, 87. dakikada Matthys Tel ile maçın sonucunu belirledi. Topu kendi yarı sahasında kapan Tel, etkileyici bir koşunun ardından 18 metreden ağları buldu: 0-2.





Maçın ardından İngiliz basını Chelsea'yi sert biçimde eleştirirken Hato'yu da es geçmedi. BBC, "Hücumda görünmezdi ve Kudus karşısında oldukça zorlandı" diye yazdı.

Football London da Hato'nun Spurs karşısında gölgede kaldığını belirtti: "Chelsea'nin hücumları ağırlıklı olarak sağ kanattan gelişti. Hücumda tamamen görünmezdi."

The Evening Standard ise eski Ajax oyuncusuna karşı biraz daha ılımlıydı: "Savunmadaki bazı takım arkadaşlarıyla tam olarak uyum sağlayamamış gibiydi ve yaptığı küçük hatalarla zaman zaman onların canını sıktı."

The Evening Standard, "Büyük ölçüde Kudus ile uğraştı ve onu etkili biçimde kontrol altında tuttu. Bir saat dolduktan kısa süre sonra, Chelsea tamamen dağılmadan önce oyundan alındı" diye yazdı.