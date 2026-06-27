Brighton, Van Hecke’nin Hollandalı yedeği için 23 milyon euro ödüyor

The Athletic ve Fabrizio Romano’nun haberine göre, Pascal Struijk, Leeds United’dan Brighton & Hove Albion’a transfer oluyor. Her iki kulüp de 20 milyon sterlinlik (yaklaşık 23,2 milyon avro) transfer ücreti konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki Struijk’in Leeds ile 2027 yazına kadar süren bir sözleşmesi vardı. Bu nedenle kulüp, bir yıl sonra onu bedelsiz olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktı; dolayısıyla bu yaz gerçekleşecek bir transfer, tüm taraflar için en mantıklı sonuç olarak ortaya çıktı.

Leeds, Struijk’i daha uzun süre kadrosunda tutmak istemiş ve ona yeni bir sözleşme teklifi sunmuştu, ancak Hollanda-Belçika asıllı savunma oyuncusu yeni bir maceraya atılmaya hazırdı.

Onun ayrılışıyla Elland Road’daki tam sekiz buçuk yıllık bir dönem sona erdi. Ajax’ta yetişen Struijk, Leeds formasıyla 196 resmi maça çıktı ve 2019/20 ile 2024/25 sezonlarında Championship şampiyonluklarına önemli katkıda bulundu.

Brighton, bu ayın başlarında Jan Paul van Hecke’nin 52 milyon sterlin (yaklaşık 60,3 milyon euro) karşılığında Tottenham Hotspur’a satılmasının ardından, yeni bir stoper arayışındaydı.

Struijk, bu yaz Leeds’ten ayrılan tek oyuncu değil. Kulüp daha önce kaleci Illan Meslier ile yollarını ayırmışken, Harry Wilson ise sözleşme konusunda kişisel olarak anlaşmaya vardıktan sonra 1 Temmuz’da resmi olarak tanıtılması bekleniyor.