Barcelona'nın efsane ismi yaptığı rüya takımda kendisine de yer verdi.

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Romario, kendisinin Lionel Messi'den daha iyi olduğunu öne sürdü. Brezilya Milli Takımı ile 1994'te Dünya Kupası'nı kazanan Romario, 1993-1995 yılları arasında formasını giydiği Katalan ekibinde geçirdiği 18 ayda dönemin en popüler golcülerinden biri olmuş ve FIFA tarafından yılın futbolcusu seçilmişti.

Romario ne söyledi?

ESPN için kendisi için futbol tarihinin en iyi 11'ini yapan Romario kendisi ile Messi arasında bir tercih yapması gerektiğinde kendisini seçti. Messi ile farklı bir pozisyonda oynadığını savunan Romario, "Messi kendi pozisyonunda en iyisi ama benim pozisyonumdaki en iyi oyuncu ise benim" dedi. Brezilya formasıyla 70 maça çıkan Romario, 55 gol atmıştı.

Barcelona formasını giydiği 1993-1994 sezonunda 33 La Liga maçında 30 gol atan Romario, kariyerinin en iyi dönemini Johan Cruyff yönetiminde yaşamıştı.

Futbol kariyerini 2009 yılında sonlandıran Romario, kariyeri boyunca 542 gole imzasını atarken, Avrupa'da Barcelona'nın yanı sıra PSV Eindhoven ve Valencia'nın formalarını da giymişti.