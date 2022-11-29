Brezilya orta sahası Casemiro çok sinirlendi: "Karakter yoksunları!"

Casemiro, takım arkadaşı Neymar'ın sakatlığından sonra bazı yorumlara çok sinirlendi ve adeta öfke patlaması yaşadı.

Neymar, Brezilya'nın Sırbistan ile oynadığı Dünya Kupası maçının son 10 dakikasında ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Pek çok rakip taraftar, yıldız futbolcunun en azından grup aşaması için saha dışında kalacağını gördükten sonra sosyal medyada bu durumu kutladı.

Takım arkadaşı Casemiro ise bu kişilerin üzerine ağır bir şekilde geldi ve yorumları "utanç" olarak nitelendirdi.

Ne söylendi?

Casemiro, gazetecilere verdiği demeçte konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"İnsanların başkalarının zarar görmesini istemesi çok yazık. Tamamen karaktersizler. Eğitimin beşikten geldiğini düşünüyorum.

"Şahsen üzgünüm çünkü Neymar bunu hak etmiyor. O, başkalarına çok yardımcı olan bir insan."

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Manchester United orta saha oyuncusu, Neymar'ın yerini doldurabilecek oyuncular olsa da hiçbirinin onun seviyesine ulaşamayacağını itiraf etti:

"Kaliteli oyuncularımız var ama Neymar'ın seviyesinde birini bulmak zor. Seçenekler çok geniş, bu bizim için iyi ama gerçekçi olmalı ve Neymar'ın en önemli oyuncu olduğunu kabul etmeliyiz."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Brezilya'yı ne bekliyor?

Son 16 turuna kalmayı garantileyen Sambacılar, cuma günü gruptaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.