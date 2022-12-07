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Brezilya'nın yetiştirdiği 'Yeni Messi' Estevao Willian için devler yarışıyor

Uğur Aktan
21:17 GMT+3 7.12.2022
Estevão 'Messinho', Palmeiras sub-17 2022
Palmeiras forması giyen genç oyuncunun menajeri Arsenal ve Barcelona ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Avrupa'nın dev kulüpleri, gözlerini Güney Amerika'ya çevirdi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Arsenal, Barcelona ve PSG üçlüsü son dönemde yetiştirdiği yeteneklerle dikkat çeken Palmeiras'ın genç oyuncusu Estevao Willian'ın durumunu yakından takip etmeye başladı. 

Arsenal ve Barcelona oyuncunun menajeriyle temasa geçerken, PSG'nin yaptığı teklif ise Brezilya kulübü tarafından reddedildi. GOAL, oyuncunun menajerinin Barcelona ve Arsenal ile masaya oturduğu bilgisine ulaşırken, şimdiden Lionel Messi ile karşılaştırılan ve 'Messinho' ile 'Küçük Messi' olarak adlandırılan oyuncunun yeni takımı da merak konusu oldu. 

Nisan 2025'te 18 yaşına basana dek başka bir ülkede futbol oynaması mümkün olmayan oyuncuyu transfer etmek isteyen Avrupa kulüplerinin bir süre daha beklemesi gerekecek.

Öte yandan Palmeiras'ın bir diğer genç yeteneği Endrick'in de geleceği belirsizliğini korurken, başta Real Madrid olmak üzere çok sayıda kulüp genç yıldızların durumunu yakından takip ediyor.

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