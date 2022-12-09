Brezilya Millî Takımı'nın eski yıldızı Fred, Arjantinli süperstarın 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasını hiç istemiyor.

Yedi Ballon d'Or sahibi, kulübü ve ülkesi için kendisine sunulan hemen hemen her büyük ödülü kazandı. Ancak Dünya Kupası zaferini, 2014'te çok yaklaşmasına rağmen henüz elde edemedi ve bu durum, Messi'nin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Messi şimdi, Katar 2022'de o tacın peşine düştü. Ancak Arjantin'in zafer için ezeli rakibi Brezilya'yı geçmesi gerekebilir ve Fred, vatandaşlarının Messi'ye daha fazla acı çektirebileceğine inanıyor.

Ne söylendi?

Brezilya için 39 kez forma giyen ve 2006 ile 2014 Dünya Kupası kadrolarının bir parçası olan Fred, ESPN'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Brezilya-Arjantin yarı finalini istiyorum. Karışıklık, kargaşa, Neymar'ın imzasını ve ağlayan Messi'yi görmek istiyorum."

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Messi, 2021 yazında Copa America finalinde Brezilya ile karşılaştığında son kahkahayı attı ve Arjantin, 1-0 kazanılan maçın ardından yıldız kaptanına ilk uluslararası üst düzey şampiyonluğunu tattırdı.

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Sırada ne var?

İki Güney Amerika ülkesi de 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Brezilya, cuma akşamı Hırvatistan ile; Arjantin ise aynı gece Hollanda ile karşı karşıya gelecek