Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı Carlo Ancelotti’yi ikna turlarını sürdürürken, yeni teknik direktörü duyurma süreci de uzadı.

Brezilya Futbol Federasyonu yeni teknik direktörünü açıklamak için belirlediği son tarihi uzatırken, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’yi bu görev için ikna etme çalışmaları da devam ediyor.

The Athletic’te yer alan habere göre Ancelotti Real Madrid’deki görevine devam etmek istese de Brezilya’nın bu konudaki umudu sürerken, Jorge Jesus da listedeki yerini koruyor.

Jesus da listede

Habere göre Carlo Ancelotti’nin yanı sıra Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fluminense Teknik Direktörü Fernando Diniz ve Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira ile temas kuran Brezilya Futbol Federasyonu, tüm bu seçenekleri değerlendirse de önceliğini İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti olarak belirledi.

Tite’nin 2022 Dünya Kupası sonrasında istifa etmesiyle beraber Brezilya’yı şu anda Arjantin’de U20 Dünya Kupası’nda mücadele eden Brezilya U20 Milli Takımı’nı da çalıştıran Ramon Menezes yönetiyor.

Daha önce yeni teknik direktörün en geç Mayıs ayı sonunda duyurulacağını belirten federasyon bu tarihi uzatırken, 17 Haziran ve 20 Haziran tarihlerindeki Gine ve Senegal ile oynanacak hazırlık maçlarına Menezes’in çıkması bekleniyor.