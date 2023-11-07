Tottenham'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Richarlison, güçlü biz öz eleştiri yaptı.

Premier Lig'de Tottenham formasıyla şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Richarlison, Brezilya Millî Takımı'na çağırılmamasının ardından öz eleştiri yaptı.

Yıldız futbolcu, Brezilya Teknik Direktörü Fernando Diniz'in verdiği karara saygı duydu ve kendisini suçladı.

Richarlison ne söyledi?

Brezilyalı yıldız, Tottenham'ın Chelsea'ye 4-1 mağlup olduğu Premier Lig maçının ardından ESPN'e yaptığı açıklamada millî takıma çağırılmaması ile ilgili şunları söyledi:

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"Çağrılmadığım için üzüldüm ama Diniz'i anlıyorum. Onun yerinde olsam ben de kendimi aramazdım. İyi futbol oynayamadım, elimden gelenin en iyisini yapamadım.

"Son birkaç maçta kendimi geliştirdim. Ama millî takım formasını giyebilmem için kendimi çok daha fazla geliştirmem gerekiyor. Oynamak zorundayım.

"Kendimi iyi hissetmem gerekiyor, yüzde 100 iyi olmam gerekiyor ama henüz öyle olmadı. Bu yüzden, hocanın doğru seçimi yaptığını düşünüyorum."

Ameliyat olacağını duyurdu

Richarlison ayrıca son birkaç aydır pelvik problemiyle mücadele ettiğini ve bu sorundan kesin olarak kurtulmak için bıçak altına yatmayı planladığını da açıkladı.

Yıldız futbolcu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Son birkaç ay benim için kolay olmadı. Sağlık sorunları yaşadım. Zaten doktorlarla konuştum ve yakında kasıklarımdan ameliyat olacağım.

"Sekiz aydır acı çekiyorum, millî takımım ve kulübüm için mücadele ediyorum ve kendime iyi bakamıyorum. Sanırım dinlenmenin, bir saniyeliğine durmanın zamanı geldi.

Önümüzdeki birkaç gün içinde bunu düşüneceğim ve yakında benim için en iyi olanı yapacağım."

2023-24 sezonunda Tottenham formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Richarlison, iki gol atıp üç asist yaptı.