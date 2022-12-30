Videoda, futbolun en büyük modern yıldızlarından bazılarının, Pele'ye saygı duruşunda bulunmak için onun bazı hareketlerini kopyaladığı görülüyor.

Hastalıkla mücadelesinin ardından 82 yaşında hayatını kaybeden Pele'nin anısına, sosyal medyada onun modern oyunu şekillendirmede ne kadar etkili olduğunu vurgulayan bir derleme video ortaya çıktı.

Görüntüler; Lionel Messi, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho ve daha fazlasının Pele'nin daha önce yaptığı şık hareketleri bire bir uyguladığını gösteriyor.

Pele'nin oyun üzerindeki etkisi derindi. 15 yaşında Santos'un ilk takımına girdikten sonra, 1958'de Brezilya'yı Dünya Kupası zaferine taşıdı ve onu gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri olarak pekiştiren bir miras oluşturdu.

Yeteneği o dönemde başka kimseye benzemiyordu.

Kasım ayı sonunda hastaneye kaldırılan efsane, 29 Aralık'ta vefat etti.