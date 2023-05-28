Brezilya basını 2022 Dünya Kupası’nda Brezilya’yı çalıştıran ünlü teknik direktörün Fenerbahçe’nin başına geçebileceğini öne sürdü.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Türkiye Kupası’nda finale yükselen Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus’un takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken, Brezilya’dan sürpriz bir iddia geldi.

Sarı-lacivertli takımın, Brezilya Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’ndaki teknik direktörü Tite ile masaya oturduğu öne sürüldü.

Gazeteci Bruno Andrade’nin haberine göre Tite Suudi Arabistan’dan Al Hilal, Yunanistan’dan Olimpiakos, Türkiye’den Fenerbahçe ve bir Japon kulübüyle masaya otururken, geleceğine ilişkin net bir karar vermedi.

Corinthians'ı reddetti

Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın köklü kulüplerinden Corinthians’tan gelen teklifi geri çeviren Tite’nin kariyerine ülkesinin dışında devam etmesi bekleniyor.

Adana Demirspor’un teknik direktörü Vincenzo Montella ile de ilgilenen sarı-lacivertli takımda Jesus’un görevde kalıp kalmayacağının sezon sonunda yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.

Jesus daha önce yaptığı açıklamada Ali Koç’un görevde kalması halinde takımda kalabileceğini ancak aksi bir durumda Fenerbahçe’de görev yapmayacağını açıklamıştı.