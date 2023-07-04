PSG’nin Brezilyalı oyuncusu ülkesindeki malikanesinde inşa ettiği izinsiz gölet nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı.

PSG’deki geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı yıldız Neymar, ülkesindeki malikanesine bir gölet inşa ettiği için 3,3 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Sakatlığı sonrası geçirdiği ameliyatın ardından ülkesinde dinlenen ve iyileşme sürecini geçiren Neymar, Río de Janeiro'nun güneyinde bulunan sahil kasabası Mangaratiba'nın yerel konseyi tarafından suçlu bulundu.

Kentsel düzenlemeye saygı duymaması nedeniyle cezalandırılan Neymar, bu suçlama sonrasındaki ağır eleştirilere kulak asmazken, söylentilere göre söz konusu malikanede parti vermeye devam etti ve gölette yüzmekten de çekinmedi.

Malikanede yok yok!

Devam eden sakatlığından ötürü PSG formasıyla son olarak Şubat ayında sahaya çıkan Neymar, söz konusu mülkü 2016 yılında satın almıştı.

İçerisinde bir spa, helikopter pisti ve spor salonu bulunan malikane 10.000 metrekarelik bir arazi üzerinde yer alıyor. Cezaya itiraz etmek için 20 günü bulunan Neymar’ın önümüzdeki günlerde avukatları aracılığıyla resmi itirazını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olan Neymar, Barcelona’dan 222 milyon euroluk rekor bedelle ayrılmıştı.