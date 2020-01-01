Brescia, Mario Balotelli ile yol ayrımında

Brescia ile Mario Balotelli arasındaki kriz büyüyor...

Brescia ile Mario Balotelli arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Bilindiği üzere Balotelli geçtiğimiz günlerde herhangi bir gerekçe göstermeden antrenmana katılmamış ve kulüp başkanı Massimo Cellino golcü oyuncuyu sert bir dille eleştirerek, "Balotelli artık İtalya'da kalmak istemiyormuş gibi görünüyor. Zira davanışları kalmak istediği yönünde değil." demişti.

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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Başkan Massimo Cellino ile Balotelli arasında Cuma günü öğlen saatlerinde planlanan görüşmenin suya düşmesi ipleri koparma noktasına getirdi.

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Haberde Balotelli'nin toplantı için Cellino'nun ofisinin önünde yarım saat kadar bekletildiği ve ardından kulüp binasından ayrıldığı öne sürüldü.

Brescia ile 2022 yılna dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu, takımının küme düşmesi halinde anlaşma gereği serbest kalacak.