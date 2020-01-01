Brescia, Balotelli ile yollarını ayırıyor
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Il Messaggero ve Gazzetta dello Sport'un haberine göre Brescia'nın sahibi Massimo Cellino, Balotelli'ye 3 yıllık anlaşmanın feshedilmesini talep eden bir belge gönderdi.
2022 yılına kadar devam eden sözleşmenin içinde, Brescia'nın bir alt lige düşmesi durumunda bir fesih maddesi olduğu da belirtildi.
29 yaşındaki oyuncu, karantina kısıtlamalarının gevşetilmesinden bu yana antrenmanlara katılmadığı bilgisine yer verildi. Balotelli ise antrenmanlara katılmamasının sebebi olarak mide rahatsızlığını göstermişti.
Balotelli bu sezon Brescia formasıyla ligde 19 maçta oynayıp 5 gol attı.