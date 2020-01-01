Brescia, Balotelli ile yollarını ayırıyor

Serie A ekiplerinden Brescia'nın antrenmanlara katılmayan Mario Balotelli ile sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

Il Messaggero ve Gazzetta dello Sport'un haberine göre Brescia'nın sahibi Massimo Cellino, Balotelli'ye 3 yıllık anlaşmanın feshedilmesini talep eden bir belge gönderdi.

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2022 yılına kadar devam eden sözleşmenin içinde, Brescia'nın bir alt lige düşmesi durumunda bir fesih maddesi olduğu da belirtildi.

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29 yaşındaki oyuncu, karantina kısıtlamalarının gevşetilmesinden bu yana antrenmanlara katılmadığı bilgisine yer verildi. Balotelli ise antrenmanlara katılmamasının sebebi olarak mide rahatsızlığını göstermişti.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla ligde 19 maçta oynayıp 5 gol attı.