Boxing Day nedir? Boxing Day'de hangi maçlar var?

Bir Premier Lig klasiği: Boxing Day...
Birleşik Krallık'ta ve ülkenin eski sömürgelerinin birçoğunda, Noel'in hemen ertesinde, yani 26 Aralık'ta kutlanan bir gelenek. O gün bankalar da dahil olmak üzere her yer kapanıyor ve insanlar aileleriyle vakit geçirip tatil yapabiliyorlar.
İngilizce'de 'box' kutu anlamına geliyor. Boxing Day'in etimolojik kökenine dair üzerinde uzlaşılmış bir kesinlik söz konusu değil, fakat terimin anlamı hediyelerin açılması ile özdeşleştiriliyor.
Ancak İngiltere'de Noel Günü olan 25 Aralık'ın hemen ertesinde sadece hediye kutuları açılmıyor, aynı zamanda birbirinden heyecanlı Premier Lig maçları da futbolseverlerle buluşuyor.
2022 Boxing Day'de hangi maçlar var?
2022 yılında Boxing Day'de oynanacak Premier Lig maçları şu şekilde:
15:30 | Brentford - Tottenham
18:00 | Crystal Palace - Fulham
18:00 | Leicester City - Newcastle
18.00 | Southampton - Brighton
18:00 | Everton - Wolverhampton
20.30 | Aston Villa - Liverpool
23.00 | Arsenal - West Ham United