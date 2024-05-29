Ağır bir sakatlığın ardından sahalara geri dönen Enes Ünal, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyecek.

Premier Lig takımlarından Bournemouth, geride bıraktığımız sezonda takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Enes Ünal’ın bonservisinin alındığını açıkladı.

Dört senelik sözleşme imzalayan Enes yeniden Premier Lig’de forma giyeceği için mutlu olduğunu belirtirken, "Premier Lig'de kondisyonumu geri kazanırken kendimi test etmekten keyif aldım ve şimdi önümüzdeki yıllar için gerçekten heyecanlıyım. Buradaki proje, Ocak ayında parçası olmayı çok istediğim bir projeydi ve bence harika bir projemiz var” dedi.

Bonservisine 16.5 milyon euro ödendi

Bournemouth İcra Kurulu Başkanı Neill Blake de Enes’in sergilediği performansla kendilerini etkilediğinin altını çizerken, “Geçtiğimiz birkaç ayda bizimle birlikte olduğu süre boyunca Enes'ten çok etkilendik. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladığını kanıtladı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Enes'e yaz için en iyisini diliyoruz ve onu Temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Getafe forması giydiği dönemde yaşadığı uzun süren bir sakatlığın ardından Bournemouth kadrosuna katılan Enes burada 22 maça 2 gol ve dört asist sığdırmıştı. 27 yaşındaki oyuncu için ödenen bonservis bedeli açıklanmazken, Transfermark bu transferin 16.5 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Böylece Enes’e kariyeri boyunca ödenen toplam bonservis bedeli de 44 milyon euroya yükseldi.