Fransa Millî Takımı ve Juventus yıldızının oldukça zor bir süreci geride bıraktığı ortaya çıktı.

Son dönemde adı sürekli saha dışı olaylarla anılan Paul Pogba ile ilgili, yıldız oyuncunun çocukluk arkadaşı olan Boubacar Camara'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Camara'ya göre Fransız orta saha, 2022 yılı başında yaşadığı şantaj olaylarının ardından futbolu bırakmayı düşündü.

29 yaşındaki futbolcu, yetkililere evinde uyuşturulduğunu ve silahlı şüphelilerin kendisinden 13 milyon euro istediğini belirtmişti.

Ne söylendi?

Fransız basınına konuşan Camara, şunları söyledi:

"Olayı anlatmakta zorlanmıştı. Bana artık futbol oynamak istemediğini ve ortalıktan kaybolmak istediğini söyledi.

"Ağlıyordu, onu sakinleştirmem gerekti. Çocukları, karısı ve ailesi için korkuyordu."

Neler olmuştu?

Fransa basınında yer alan haberlere göre, organize bir çete Paul Pogba'yı tehdit etti ve oyuncuya gasp girişiminde bulundu.

Yetkili birimler konuyla ilgili bilgilendirilirken Pogba ise kardeşi Mathias Pogba'yı, kendisini tehdit eden ve haraç isteyen kişilere “katkı sağlamakla” suçladı.

Paul Pogba'nın avukatı, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil.

"Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu.

"Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka bir yorum yapılmayacak."