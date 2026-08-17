Bouaddi mi Enzo mu? City, Rodri'nin yerini doldurmak için pes etmiyor

Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Rodri'nin Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmasının ardından Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez'i kadrosuna katmak için baskı yapıyor.

"AS" gazetesine göre, Manchester City Lille'in yıldızı Faslı Ayoub Bouaddi'nin hizmetlerini almakla bağlantılı olsa da, Maresca'nın kişisel talebi doğrultusunda Enzo bu yaz İngiliz ekibinin hedef listesinde yer almaya devam ediyor.

Chelsea'nin oyuncusunun satışına ilişkin müzakereler için belirlediği ve fiilen sona ermiş olan son tarihe rağmen, transferle ilgili görüşmeler önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak.

Manchester City, transfer piyasasında güçlü bir hamle yapmadan önce başlangıçta artık Barcelona oyuncusu olan Rodri ile Suudi Arabistan'a giden Tijjani Reijnders'in satışına öncelik veriyordu.

Bu durum, İngiliz kulübünün geçen hafta 120 milyon euro, yani 115 milyon sterlin değerinde resmi olmayan sözlü bir ön teklif sunmasına rağmen yaşandı. Bu, Chelsea'nin yaklaşık 4 sezon önce oyuncuyu kadrosuna katmak için Benfica'ya ödediği bedelin aynısıydı; ancak Londra kulübünün yetkilileri teklifi görmezden geldi.

Chelsea'nin açıkladığı tutum netti: "Enzo satılık değil."

Ancak kapalı kapılar ardında, oyuncunun satılması fikri esasen gündemdeydi; hatta kulüp yönetimi geçen sezonun sonundan bu yana ayrılış ihtimalini değerlendiriyordu.

Manchester City, Enzo Maresca'nın yeni projesinde Enzo'yu Rodri'nin yerine uygun bir alternatif olarak görüyor.

Maresca, Stamford Bridge'de birlikte birkaç sezon çalıştıktan sonra Arjantinli oyuncuyu iyi tanıyor; hatta onu geliştirmeye yardımcı olan teknik direktördü. Öyle ki bu durum, oyuncunun en öne çıkan güçlü yönlerinden biri olan gol atma konusundaki büyük yeteneğini şimdi ortaya koydu.

İki taraf arasındaki temaslar geçen sezonun sonundan beri sürekli devam ediyordu ve Arjantinli oyuncunun satışa çıkarılmasıyla birlikte Maresca, Etihad Stadyumu'nun kapılarının kendisine açık olduğunu ona bildirmeye özen gösterdi.

Maresca, Community Shield finalini kaybetmesinin ardından şöyle dedi: "Maçtan önce yapmamız gereken şeyleri biliyorduk. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu günlerde yoğun olacağız."

Chelsea, Dünya Kupası'ndaki iyi performansının ardından değeri artan Arjantinli yıldızdan mümkün olan en büyük mali faydayı elde etmek istiyor.

Bu nedenle Enzo'dan vazgeçmenin bedeli yaklaşık 140 milyon euro, yani 120 milyon sterlin olarak belirlendi. Bu, Manchester City'nin ödemek istemediği bir bedel; en azından bundan kaçınabildiği takdirde.

City, Enzo transferine güçlü bir şekilde girmek için yeterli nakit likiditeye sahip; özellikle Savinho'nun transferini de tamamlamayı başarırsa. Bu transferle ilgili yeni gelişmelerin bu hafta ortaya çıkması bekleniyor. Chelsea ise bu işlemden mali olarak zarar etmek istemiyor.

Teknik direktör Xabi Alonso'ya gelince, başka takviyeler gelmesi halinde satışına kapıyı kapatmayacak olsa da, Enzo onun projesini üzerine kurmak istediği unsurlardan biri olarak görülüyor.