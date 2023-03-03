Bundesliga devi, orta saha oyuncusunu yeni bir sözleşme imzalamak için ikna edemezse zora girecek.

Borussia Dortmund'un yıldızı Julian Brandt, bu sezon gösterdiği iyi performansla adeta parmak ısırtıyor. Alman futbolcu, iyi performansının ardından İngiltere Premier Lig kulüplerinin ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

Arsenal ve Tottenham Hotspur, orta saha oyuncusu için hislerini ortaya koydu. Brandt'ın sözleşmesi 2023/24 sezonundan sonra sona ereceği için Londra'dan iki kulüp muhtemelen yaz aylarında millî oyuncu için çok yüksek bir transfer ücreti ödemek zorunda kalmayacak.

Detaylar neler?

Borussia Dortmund'un, Brandt'ı ucuza kaptırmamak için uğraştığı gelen bilgiler arasında. Sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki futbolcuyla bir an önce sözleşme uzatmak istiyor.

Ancak son zamanlarda Bild tarafından hazırlanan bir rapor, Brandt'in yeni bir sözleşme imzalamadan önce seçeneklerini değerlendirmek istediğini bildirdi.

Ne söylendi?

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, geçtiğimiz günlerde Brandt ile ilgili şu yorumu yaptı: "Tabii ki sözleşme durumunun farkındayım. Konuya çok olumlu ve sakin yaklaşıyoruz."

Bu sezon Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Brandt, dokuz gol atıp beş de asist yaptı.