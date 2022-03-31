GOAL ve Spox, Erling Haaland'ın Borussia Dortmund ile yaptığı sözleşmesinde 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesinin olmadığını belirledi.

Manchester City ve Real Madrid'in peşinde olduğu Norveçli yıldızın serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda Borussia Dortmund’dan ayrılabileceği düşünülüyordu.

Ancak, bunun sadece Dortmund ve Haaland'ın danışmanları arasında bir "centilmenlik anlaşması" olduğu anlaşılıyor.

Ve herhangi bir transfer durumunda, oyuncunun ücret talebi hakkında daha fazla ayrıntının olduğu ortaya çıktı.

Dortmund, Haaland anlaşmasına uymayı planlıyor

GOAL ve Spox, Dortmund'un bu gibi durumlarda etik değerlerine önem verdiği için gerekli ücretin Haaland’ı isteyen kulübün ödemesi durumunda oyuncusunun ayrılmasına saygı gösterecek.

Ancak, borsada işlem gören bir şirket olan Dortmund’un hissedarlarına karşı da bir yükümlülüğü var.

Haaland için birden fazla teklif gelirse, kulüp en yüksek teklifi değerlendirmeli ve daha düşük teklifleri ise reddetmeli.

GOAL ve Spox, Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke'nin kulübün Haaland'a verdiği söze saygı duymak istediğini anlıyor, ancak teklifin kulüp yatırımcılarının çıkarlarına da zarar vermemesi gerekiyor.

Gideceği yer hakkında son sözü Haaland söyleyecek, ancak Dortmund da seçilen teklifin mümkün olan en iyi teklif olduğundan emin olmak zorunda.

Borsada işlem gören bir kulüp olarak Dortmund, Alman mali düzenlemeleri uyarınca hisse fiyatını etkileyeceği için Haaland transferinin ne zaman yapılacağını da duyurmak zorunda kalacak.

Molde ve Salzburg'a da ödeme yapılmasını istiyor

Alman kulübünün, transferden mümkün olduğunca fazla para kazanmaya istekli olması nedeniyle, anlaşmanın yapısı da muhtemelen karmaşık olacak.

Dortmund'un, satış durumunda Haaland'ın eski kulüpleri Molde ve Salzburg'a dayanışma ödemesi yapması bekleniyor. Ancak Bundesliga ekibi, yıldız golcüyü satın alacak kulübün gerekli ödemeleri yapmasını istiyor.

Ayrıca, Haaland'ın gelecekte tekrar transfer olması durumunda bir satış maddesi eklemeyi düşünüyorlar ve muhtemelen henüz 21 yaşında olan oyuncunun, yeniden iyi bir ücretle başka bir takıma transfer olması mümkün.

Dortmund, toplu ödeme yerine taksitler halinde herhangi bir transfer ücreti almayı kabul ederse, bu da transferi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Diğer bir faktör de Haaland’ın menajeri Mino Raiola, ancak GOAL ve Spox, herhangi bir menajer ücretinin medyada daha önce bildirilen 100 milyon euro’dan önemli ölçüde daha düşük olacağını aktarıyor.

Haaland'ın ücret talepleri

GOAL ve Spox, bir İngiliz kulübünün daha önce Haaland'ın önerdiği maaşları sorduğunu ve vergi haricinde sezon başına yaklaşık 35 milyon euro teklif edildiğini ve bu nedenle, oyuncunun ayrılmaya niyetinde olduğunu belirledi.

Öte yandan, mevcut taleplerin vergi haricinde sezon başına yaklaşık 25 milyon euro’ya düştüğü de anlaşılıyor.

Bu da brüt olarak yaklaşık 50 milyon euro anlamına geliyor.

Haaland'ı transfer etmek isteyen takım, yıldız forvetle beş yıllık bir sözleşme imzalarsa, toplamda 275 milyon dolar ödemeyi göze alacak.

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