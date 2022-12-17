Genç oyuncu, Alman ekibiyle sözleşme uzatmazken ocak ayında istediği kulüple de görüşebilecek.

NE OLDU? Moukoko'nun mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona erecek ve onun, Borussia Dortmund ile yeni bir sözleşme imzalamanın eşiğinde olduğu öne sürülüyordu.

Ancak Moukoko'nun menajeri Patrick Williams, bu iddiaları yalanlarken genç forvetin haftada 115 bin Sterlin gibi önemli bir haftalık ücret talep ettiği fikrini de reddediyor.

NE SÖYLEDİLER: Almanya'da Sky Sports'a şunları söyledi: “Borussia Dortmund ile sözleşme uzatmak üzere değiliz.

"Ayrıca sizi temin ederim ki dolaşan ücretler kesinlikle doğru değil ve Youssoufa'ya asla bu kadar teklif edilmedi.

"Ancak Dortmund ile hala iletişim halindeyiz ve önümüzdeki birkaç günün neler getireceğini göreceğiz.

"Youssoufa gibi bir oyuncu, dünyadaki her üst düzey kulüp için ilgi çekicidir. Özellikle de boştayken ve Alman milli takımında bir geleceği varken..."

BÜYÜK RESİM: Chelsea'nin yanı sıra, Avrupa'nın bazı üst düzey takımlarının da genç oyuncuyla anlaşmaya istekli olduğu söyleniyor.

Hatta Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Dünya Kupası basın toplantısı sırasında Moukoko'ya "Bayern'e gel!" teklifinde bulunmuştu.

Yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalamazsa, ön sözleşme müzakereleri, serbest kalmasından altı ay önce, ocak ayında başlayacak.

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MOUKOKO İÇİN SIRADA NE OLACAK? Gencin formu onu Dünya Kupası'na götürmeye yetti ve burada Almanya'nın turnuvada yer alan en genç oyuncusu oldu.

Ancak Katar'daki hayal kırıklığından sonra, şimdi geleceği belirsiz bir şekilde Bundesliga'ya dönüyor.